Yunus Emre Enstitüsü 10. yılını Saraybosna'da coşkuyla kutladı

19.10.2019 11:40

Yunus Emre Enstitüsü 10. yılını, dünyaca ünlü Türk müzisyen ve besteci Ömer Faruk Tekbilek'in Saraybosna'daki tarihi Saraybosna Kütüphanesi'nde (Vijecnica) verdiği konserle kutladı. Geniş katılım gerçekleşen konseri, Türkiye Cumhuriyeti Bosna-Hersek Büyükelçisi Haldun Koç ve AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da takip etti.

Konsere dair görüşlerini aktaran başarılı müzisyen Tekbilek: "Biz çaldığımız zaman dua halindeyiz, oyundayız; birbirimize zevk veriyoruz. Yunus Emre Enstitüsüne kültürümüzü insanlara anlatma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum." dedi.

2009 yılından beri Türkiye'nin dünya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek ve kültürel bağlarını artırmak ilkesiyle faaliyet gösteren Türkiye'nin başat kültürel diplomasi kurumu Yunus Emre Enstitüsü, dünyaca ünlü Türk müzisyen ve besteci Ömer Faruk Tekbilek önderliğinde gerçekleşen konser serisiyle 10. yılını kutluyor.

Bu kapsamda, 17 Ekim 2009'da Bosna Hersek'te açılan ve Enstitü'nün yurt dışında açılan ilk merkezi olan Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin açılış tarihine denk getirilen ve tarihi Saraybosna Kütüphanesi'nde (Vijecnica) gerçekleşen 10. yıl konserinde Tekbilek'e Türk sanatçılar Mehmet Bahadır Şener ve Murat Tekbilek, İtalyan sanatçı Federico Ferrandina, Yunan sanatçılar Ioannis Dimitriadis ve Christos Lampropoulos ile İsrailli sanatçı Shlomo Deshet eşlik etti. Konseri ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Bosna-Hersek Büyükelçisi Haldun Koç ve AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da takip etti.

Bağlama, ney, darbuka, zurna, bendir ve def gibi enstrümanları ustalıkla çalan Tekbilek, katılımcılara Türk ezgilerinin en güzel örneklerinin büyük bir uyumla bir araya geldiği eserlerini icra etti.

HERKESİN İLGİSİ, BAKIŞLARINDAKI ENERJİ BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI

Düzenlenen 10. yıl konserlerine dair görüşlerini paylaşan Ömer Faruk Tekbilek: "Hepimiz çok heyecanlandık. Konserde maşallah herkesin ilgisi, tepkisi, bakışlarındaki enerji bizi çok duygulandırdı. Çok mutluyum, mutluluğumu kelimelerle izah edemem. Müzisyen olarak, sanki ağacı ekiyorsunuz da meyve veriyor, meyveyi yiyorsunuz gibi hissediyorum." ifadesini kullandı. Tekbilek, sözlerinin devamında: "Malumunuz herkes iltifat ediyor ve o müzikten aldıklarını paylaşıyor. Biz grup olarak birbirimizi çok seviyoruz, çok saygımız var. Çaldığımız zaman dua halindeyiz, oyundayız; birbirimize zevk veriyoruz." diyerek hislerini dile getirdi.

Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetlerine de dikkat çeken dünyaca ünlü müzisyen: "Sağ olsunlar bizim bu kutlu görev,; kültürümüzü insanlara anlatmayı paylaşmayı gerçekleştirmemize önayak oluyorlar. Bu tip faaliyetlerle insanlar kültürümüzü tanıma fırsatı buluyorlar, hepsi gökkuşağı gibi bütün renkleri görmüş oluyorlar. Bu vazifeyi bana vermiş oldukları için mutluyum, şükran doluyum." dedi.

ENSTİTÜ'NÜN 10.YIL SERGİSİ KATILIMCILARDAN İLGİ GÖRDÜ

Konserin ardından, Yunus Emre Enstitüsünün faaliyet gösterdiği 2009 yılından bu yana yurt dışında gerçekleştirdiği etkinliklerden fotoğraflar, sergi salonunda katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kaynak: Bültenler