'Yunus Diye' adlı çocuk oyununa davet
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'Yunus Diye' adlı çocuk oyununa davet

'Yunus Diye' adlı çocuk oyununa davet
Habermetre - Haberler | Toplum

'Yunus Diye' adlı çocuk oyununa davet'Yunus Emre ve Türkçe yılı' kutlamaları kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 27 Ağustos Cuma günü saat 19. 00'da Belediye Otoparkında 'Yunus Diye' adlı çocuk oyununun gösterimi yapılacak.

'Yunus Diye' adlı çocuk oyununa davet

'Yunus Emre ve Türkçe yılı' kutlamaları kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 27 Ağustos Cuma günü saat 19. 00'da Belediye Otoparkında 'Yunus Diye' adlı çocuk oyununun gösterimi yapılacak.

OTOPARK'TA ÜCRETSİZ GÖSTERİM

Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek olan açık hava etkinliğine tüm vatandaşlar davet edildi. Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, "Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir. Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından senaristliğini Erdal Ozan Metin'in ve yönetmenliğini Caner Kadir Gezener'in yaptığı 'Yunus Diye' adlı çocuk oyunu tüm halkımıza ücretsiz şekilde sergilenecektir. 27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 19. 00'da tüm halkımızı Belediyemiz önünde bulunan otopark alanına bekliyoruz "denildi.

Kaynak: Habermetre

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