Yuntdağ mahalleleri grup yolundan memnun
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Yuntdağ mahalleleri grup yolundan memnun

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci de mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, muhtarlardan yol hakkındaki memnuniyetlerini dinledi.

Yuntdağ mahalleleri grup yolundan memnun
05.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:50

İl genelinde yol yapım mesaisine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde bulunan Pınarköy, Süngüllü, Sarıahmetli, Yuntdağıyenice, Örselli ve Maldan Mahalleleri grup yolunda 16 kilometrelik sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il merkezi ve ilçelerdeki yol yapım çalışmalarında sona yaklaşırken, program dahilindeki noktalarda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri Yunusemre İlçesi Yuntdağı'nda bulunan Pınarköy, Süngüllü, Sarıahmetli, Yuntdağıyenice, Örselli ve Maldan Mahalleleri grup yolunda 16 kilometrelik sathi kaplama çalışmalarının sonuna geldi. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci de yapılan yolları incelemek üzere çalışmanın bittiği grup yoluna gitti. Burada mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Çevirmeci, mahalle muhtarlarından yol hakkındaki memnuniyetlerini dinledi.

"Cengiz Başkanımıza Teşekkürler"

Yuntdağıyenice Mahallesi Muhtarı Mustafa Uslu;"Bu yolumuz 6 mahalleyi birbirine bağlıyor. Bu yola 16 kilometrelik sathi çalışması yapıldı. Yolumuz önceden çok bozuktu ve dardı. Yollarımız özellikle virajlarımız aynı zamanda genişletildi. Bu yol Yuntdağın yükünü taşıyan bağlantı yolu. Bugüne kadar yıllarca bakım yapılmamıştı yolumuzda. Özellikle kışın araçlarımız çok zorluk çekiyordu.Allah razı olsun Cengiz başkanımızdan" ifadelerini kullanıldı.

Örselli Mahallesi Muhtarı Halil Mezik; "Burası Yuntdağ grup yollarını bağlayan bir yol. Önceden çok dardı ve tek araç sığabiliyordu. Karşılıklı iki araba geçmeye kalktığında tehlikeli olabiliyordu. Ama şimdi virajlarımız genişletildi ve sathi kaplaması yapıldı.Yolumuz çok güzel oldu Cengiz başkanımız ve çalışanlarına çok teşekkür ederim" dedi.

Maldan Mahallesi Muhtarı Ramazan Şeker; "16 kilometrelik Bergama'ya kadar uzanan yolumuz yapıldı. Maldan Yuntdağı'nın en büyük mahallesi olmasına rağmen hiçbir bağlantı yolu yoktu. Maldan'a gelen bir kişinin başkan bir yere gitmesi için geri dönmesi gerekiyordu. Bizden 6 kilometre uzaklıkta bir mahalleye gidebilmemiz için 35-40 kilometre yol gitmemiz gerekiyordu. Şu anda 6 kilometrelik yolu giderek diğer mahallelere ulaşabiliyoruz. Şu anda aynı yoldan devam edebiliyor. Cengiz başkanımıza, Yol Yapım ve Onarım ekiplerine, personellere ve emeği geçen herkese çok teşekkürlerimizi iletiyorum." İfadelerini kullandı.

Yuntdağıyenice Mahallesi Muhtar Azası Hasan Ali Çetir; "Benim yol kenarında dükkanım var. Yol hep topraktı ve bizim Mahallemiz çok rüzgar aldığı için geçen arabaların bütün tozları benim dükkanıma giriyordu. Şimdi bu dertten kurtulduk. Yoldan da çok memnunuz. Cengiz başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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