Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni NAVTEX ilan edildi Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetkileri anlaşmasına Türkiye'den yanıt gecikmedi. Türkiye, atış eğitimleri için 10 - 11 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz açıklarında yeni bir NAVTEX yayınladı.

Türkiye, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına, Akdeniz açıklarında yeni bir NAVTEX ilan ederek yanıt verdi.

Yunanistan ve Mısır, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi devre dışı bırakmak için yeni bir anlaşma yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Kahire'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını imzaladı. İki ülkenin Türkiye'yi hiçe sayarak yaptığı skandal hamleye Dışişleri Bakanlığı'ndan peş peşe sert tepkiler gelirken, yeni bir hamle daha geldi.

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