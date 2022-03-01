Yunanistan: Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazırız - Haberler

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Yunanistan: Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazırız

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan: Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Miçotakis, Ukrayna'daki savaş ve savaşın Yunanistan üzerindeki etkilerine ilişkin Parlementoda yaptığı konuşmada, savaşın yüzbinlerce kişiyi yurdundan ettiğini vurgulayarak "Tüm Avrupa gibi biz de savaştan kaçan mültecileri kabul etmeye hazırız." dedi.

Onlarca sivil toplum kuruluşunun (STK) bugüne dek doğudan gelen mültecilere verdiği desteği hatırlatan Miçotakis, STK'lere Ukrayna'dan gelecek mültecilere de destek vermeleri için çağrıda bulundu.

Miçotakis, stratejik özerkliğin Avrupa'nın güvenliği için önemine değinerek Avrupa ülkeleri arasında savunma alanında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesinin gerekli olduğunu savundu.

Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında karşılaşılabilecek olası fiyat artışına da dikkati çeken Miçotakis, Yunanistan'ın ve Avrupa'nın enerji güvenliği için bir an evvel Rus doğal gazından ve genel olarak hidrokarbon enerji kaynaklarından bağımsız olması gerektiğini ileri sürdü.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Doğalgaz, Ukrayna, Savaş, Güncel, Haberler

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