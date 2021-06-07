Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek

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Yunanistan Göç ve Sığınma Bakanı Notis Mitarakis; Suriye, Afganistan, Bangladeş, Pakistan ve Somali'den gelecek mülteci ve göçmenler için, Türkiye'nin 'güvenli ülke' olarak tanındığını belirterek, Türkiye'den gelecek bu 5 ülke vatandaşlarına sığınma hakkı verilmeyeceğini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Göç ve İltica Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "Yunanistan mevzuatı, Türkiye'yi mülteciler için güvenli bir üçüncü ülke olarak tanımlıyor. Bu karar, Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali'den gelen sığınmacıları kapsıyor." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE TÜM KOŞULLARI SAĞLIYOR

Uluslararası koruma başvurusunda bulunan belirli kategorilerdeki kişilerin yaşam koşulları ve insan haklarına ilişkin Türkiye'deki mevcut durum hakkında tüm güncel bilgiler dikkate alınarak bu kararın oluşturulduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin bu ülkelerden gelen sığınmacıların uluslararası koruma başvurularının değerlendirilmesine ilişkin tüm koşulları sağladığı dile getirildi.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, artık bu ülkelerden gelenlerin Türkiye üzerinden yaptıkları sığınma başvurularını kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, "Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olarak nitelendirilmesi, yasa dışı mülteci akışlarıyla mücadele ve insan kaçakçılığının önüne geçmek adına önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

YUNANİSTAN SIK SIK GERİ İTME HABERLERİYLE GÜNDEME GELİYOR

Yunanistan, sık sık Ege'de sığınmacıları yasa dışı şekilde Türkiye'ye "geri itme" vakalarıyla gündeme geliyor. Uluslararası basın ve insani yardım kuruluşlarının bu yöndeki çok sayıda rapor ve haberine rağmen Atina yönetimi bu suçlamaları kabul etmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul