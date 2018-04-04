Yunanistan Rahat Durmuyor! Bakan Yardımcısından Skandal Türkiye Sözleri

Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı George Katrougalos Türkiye ile ilgili kışkırtıcı ifadeler kullandı. Katrougalos, Türkiye'nin Ege'de Yunanistan ile sıcak bir çatışmaya giremeyeceğini savundu.

"ZAYIFLIĞIN GÖSTERGESİ"

Euronews Türkçe'nin haberine göre devlet televizyonu ERT'ye konuk olan Katrougalos, 'Ankara'nın sözlü bağırışları zayıflığının göstergesidir' diyerek, "Türkiye diplomatik bir izolasyon yaşıyor. Bu da Yunanistan diplomasisinin zaferi" ifadesini kullandı.

"ANKARA SAVAŞI KAZANAMAYACAĞINI BİLİYOR"

Türkiye'nin Ege'de Yunanistan ile sıcak bir çatışmaya girmek istemeyeceğini öne süren bakan yardımcısı, "Çünkü Ankara bu savaşı kazanamayacağını biliyor. Her türlü duruma hazırlıklı olmalıyız ve ülkemizin caydırıcı savunma gücüne güven duymalıyız" dedi.