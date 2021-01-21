Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz
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Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz

21.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:00

Yunanistan Parlamentosu Üyesi Kiriakos Velopoulos, Atina'nın Ankara karşısında tavizler vermesine isyan edip, "Tek kurşun atmadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz. İstikşafi görüşmelerde Türkler istiyor bizimkiler de veriyor" dedi.

Yunanistan Parlamentosu Üyesi Kiriakos Velopoulos, gerçekleştirdiği konuşmada Atina'nın Ankara karşısında tavizler verdiğini belirtti. Türkiye ile çıkarları çatıştığı için Fransa ile müttefiklik kurulması gerektiğini savunan Velopoulos, "Tek kurşun atmadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz. İstikşafi görüşmelerde Türkler istiyor bizimkiler de veriyor" ifadelerini kullandı.

İşte Velopoulos'un açıklamaları;

"Şimdi Yunanistan ve Türkiye'nin keşif temasları hakkında, tartışmalı duyurulardan bahsetmiştim. Birkaç gün önce, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Dendias'ın dediklerini hatırlıyorum. Basın "Keşif temaslarına gidiyor musunuz?" derken ikisi de bu doğru değil, böyle bir şey bilmiyoruz, bu yalan haber diyorlardı. Sonra aynı gün görüşmelerin yakında başlayacağını duyurdular, tüm bu ikilem kahvaltı ile akşam yemeği arasında oldu.

"KEŞİF GÖRÜŞMELERİNİ TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN DUYMAK NE BÜYÜK AŞAĞILANMA"

Bir telefon araması ve biraz baskı. Bu hükümet bu kadar mı? Peki keşif görüşmelerine gideceğimizi kim duyurdu? Türkiye Dışişleri Bakanı'ndan keşif görüşmelerine gideceğimizi duymak bir hükümet için ne büyük rezillik ve aşağılanma. Dahası güya Türkiye'yi ısıracak yaptırımlar korkarım bir serum aldı ve artık kimseyi ısıracak durumda değil.

"TÜRKİYE İSTİYOR BİZ DE VERİYORUZ"

Yaptırımlar konusu bitti ve bay Petsas yaptırımların ısıracağını söylüyordu ancak hiçbir şey olmadı. Türklerle müzakere noktasına geliyoruz ve işte büyük kahkaha, yeni demokrasi (iktidar partisi) müzakerenin fena olmadığını söylüyor. Hayır şu an tartışmak kötü, belirli bir gündem olmadan tartışmak kötü. Diğer taraf Oruç Reis ile seyahat ederken kötü çünkü ne konuşabiliriz? Size ne olacağını söyleyeceğim, taraflar bir masaya oturuyor, bir taraf iddialarını sunuyor, kağıda kaydediliyor, Yunanistan kabul ediyor. Türkiye diyor ki, askerden arındırma 25. meridyen, ortak sömürü istiyorum. İstiyorlar ve biz de veriyoruz. Bizim taraf kötü öğrenci gibi boş kağıt verecek çünkü hiçbir şey iddia etmiyoruz."

Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz
Haber Yorumları (4)
ŞEMS: Yarısına razı olun, hepsini istemediğimize şükredin.
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CAVEMAN: Al silahı eline gel ozaman yorgi.yürek varsa tabii.
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@ : Eee devir dönüyor nasıl siz tek kurşun atmadan aldıysanız aynısını bizde tek kurşun atmadan alacağız en azından siz daha kolay zahmetsiz resmen peşkek çekilerek almıştınız
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