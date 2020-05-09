Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
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Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı

Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
09.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:36

Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır gerilime neden olan Kardak kayalıklarında aylardır sessizlik hakim. Bodrum'dan 2 mil uzakta bulunan Kardak kayalıklarına Yunan askerleri uğramamaya başladı.

Türk sahil güvenlik ekibi ve Türk savaş gemisi bölgede 24 saat nöbet tutarken, Yunan sahil güvenlik ekipleri ise aylardır Kardak kayalıklarına uğramadığı öğrenildi.

YUNAN ASKERİ TACİZİ BIRAKTI

26 yıldır Türk kara sularına girerek sınır ihlali yapan Yunan sahil güvenliği bu yıl Kardak kayalıklarını geçerek çok az sınır ihlalinde bulundu. Geçtiğimiz yıllarda neredeyse her gün sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik ekipleri aylardır bölgeye gelmedi.

Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı

TÜRKİYE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR

Yunan sahil güvenliği Kardak kayalıklarına uğramasa da Türk sahil güvenlik ekipleri ve Türk savaş gemileri bölgeden ayrılmıyor. Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesinden 24 saat ada izlenirken denizden ise sahil güvenlik ekipleri gün boyu devriyelerini sürdürüyor.

Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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