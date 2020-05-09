Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı

Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır gerilime neden olan Kardak kayalıklarında aylardır sessizlik hakim. Bodrum'dan 2 mil uzakta bulunan Kardak kayalıklarına Yunan askerleri uğramamaya başladı.