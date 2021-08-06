Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 150 ev küle döndü
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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 150 ev küle döndü

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 150 ev küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda ormanlık alanda meydana gelen yangınlarda en az 150 ev küle döndü.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda ormanlık alanda meydana gelen yangınlarda en az 150 ev küle döndü.

Yunanistan'daki Eğriboz Adası'nın (Evia) kuzeyinde ormanlık alandaki yangınla mücadele 4 gündür sürüyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle en az 150 ev ve onlarca araç küle döndü. Adada yaşayanlar hükümeti yangına yeterli derecede müdahale etmemekle suçlarken, hükümet ise yetkili birimlerin elinden geleni yaptığını ifade ederek kendini savundu. Yangına uçak ve helikopterlerle müdahale edilmediği için alevlerin sönmediğini belirten ada sakinleri, hükümete müdahalede bulunması için çağrıda bulundu.

Adadaki çam ormanlarının bulunduğu turistik Rovies kasabasında, yeşil alanlar küle dönerken bir çok canlı da telef oldu. Yangınlar bölgede hem ekolojik hem de ekonomik bir felakete yol açtı. Yangın nedeniyle bir çok noktada trafik akışının durdurulduğu belirtildi.

ATİNA'DA BİNLERCE KİŞİ ŞEHRİ TERK ETTİ

Yunanistan'ın 99 farklı noktasında yangınlar devam ederken, başkent Atina'nın kuzeyinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi sonucu binlerce insan şehri terk etti. İtfaiye ekipleri gece boyunca alevlerin yerleşim bölgelerine, elektrik tesisatlarına ve tarihi mekanlara sıçramaması için yangınla mücadele etti.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 150 ev küle döndü
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 150 ev küle döndü
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 150 ev küle döndü
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 150 ev küle döndü
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 150 ev küle döndü
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 150 ev küle döndü
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 150 ev küle döndü
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 150 ev küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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