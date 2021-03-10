Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak
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Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak

10.03.2021 23:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:43
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gerisinde kalan Yunanistan, silahlanma yarışını hızlandırıp tatbikatlara artırdı. Bu kapsamda, Suudi Arabistan'a ait 6 adet F-15SA savaş uçağının, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tatbikata katılmak için 13 Mart Cumartesi günü Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne konuşlanacağı ifade edildi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı güç toplamak isteyen Yunanistan, silahlanmaya milyarlarca euro harcadı. BAE, Fransa, ABD gibi ülkelerle de tatbikata gerçekleştiren Yunanistan şimdi de Suudi Arabistan ile hareket ediyor.

Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet F-15SA savaş uçağı, cumartesi günü Girit'e inecek. Suudi destek personeli, mühendisler ve askeri personelden oluşan tam yer ekipleri, Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne konuşlanacak. Yunan basınından edinilen bilgilere göre; savaş jetlerinin geliş nedeni tatbikat. İki ülke Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat düzenleyecek. Yunan basınına göre; tatbikat 16 Mart'ta başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.

KARGO UÇAĞI ÜSSE İNDİ

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabı da Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının Girit'teki üsse sorunsuz şekilde indiğini söyleyerek, bölgeden görüntüler paylaştı. Gelen uçaklarda askeri teçhizatların olduğu, jetlerin daha sonra geleceği belirtildi.

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak

BAE İLE TATBİKAT YAPMIŞTI

Bundan aylar önce, BAE'ye ait 4 adet F-16 Blok 60 savaş uçağı da Girit'teki üsse gelerek Yunan Hava Kuvvetleri ile ortak bir tatbikata imza atmıştı.

SİLAHLANMA YARIŞI BAŞLATTI

2020 Eylül'ünde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 11,5 milyar euroluk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıklamıştı. Bu program kapsamında, 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var. Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor.

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