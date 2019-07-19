Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye'nin S-400 almasından rahatsızız
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz, Ege konusunda saldırgan bir tutum sergilediğini belirterek Washington yönetiminden bu doğrultuda yardım istedi. Dendias ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almasından dolayı memnuniyetsizliğini de dile getirdi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz, Ege konusunda saldırgan bir tutum sergilediğini belirterek Washington yönetiminden Türkiye'nin bu tutumuna karşı yardım istedi.
Yunanistan'da iktidara gelen Yeni Demokrasi Partisi'nin Dışişleri Bakanı Dendias, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giderek burada mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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