Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayinine katıldı
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayinine katıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Noel ayinine katıldı.

25.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:27
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayinine katıldı

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayinine katıldı.

Patrikhanenin bahçesindeki kilisede saat 09.00'da başlayan ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Ayine, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı.

Ayine katılanlar mum yakıp dua etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayinine katıldı
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