Yunanistan'dan gelen ilikle hayata tutunan Kuzey Deniz gözyaşlarıyla taburcu oldu
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Yunanistan'dan gelen ilikle hayata tutunan Kuzey Deniz gözyaşlarıyla taburcu oldu

- Yunanistan'dan gelen ilikle hayata tutunan Kuzey Deniz gözyaşlarıyla taburcu oldu Yunanistanlı Andreas'tan alınan ilik nakledilen lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer, yaklaşık 2 aylık tedavinin ardından doktorlarının mutluluk gözyaşları arasında taburcu edildi Süper...

07.07.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:24

- Yunanistan'dan gelen ilikle hayata tutunan Kuzey Deniz gözyaşlarıyla taburcu oldu

Yunanistanlı Andreas'tan alınan ilik nakledilen lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer, yaklaşık 2 aylık tedavinin ardından doktorlarının mutluluk gözyaşları arasında taburcu edildi

Süper kahraman kıyafetini giyip taburcu olan Kuzey Deniz Şengezer:

"Mutluyum, parkta salıncağa binip arkadaşlarımla oynayacağım"

ADANA - Adana'da Yunanistanlı Andreas'tan alınan ilik nakledilen lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer, yaklaşık 2 aylık tedavinin ardından taburcu oldu. Aile sevinçlerini dile getirirken minik Kuzey'in doktorlarından Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ise mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Özgül ve Gürcan Şengezer çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Hastaneye kaldırılan minik Kuzey'in Akut Lenfoblastik Lösemi 'ye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi.

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak korona virüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas'ın iliği karayoluyla önce İstanbul'a, ardından Adana'ya getirildi.

Nakil öncesi güvenlik önlemi amacıyla bağışçı Andreas'da 14 gün karantinaya alındı. Andreas'ın korona virüs testlerinin negatif çıkması üzerine Kuzey Deniz Şengezer'in doktoru, Adana Acıbadem Hastanesi Çocuk Hematolojisi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen transplantasyona hazır olan minik Kuzey'e 170 derecenin altında dondurulan kök hücreler nakledildi.

Yaklaşık 2 aydır hastanede kalan minik Kuzey, bugün süper kahraman kıyafeti giyerek taburcu edildi. Doktorları Kuzey'in taburcu olması nedeniyle ufak bir kutlama gerçekleştirdi.

"Yeni bir hayata başlamasını sağlayacağız"

Çocuk Hematolojisi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen Kuzey'in ilik nakil serüvenini anlatarak, "Nakilden sonra büyük bir bekleme, enfeksiyondan korunma dönemi başladı. Bir takım beklenen komplikasyonlar çıktı. 2 hafta da virüs enfeksiyonu tedavisini bekledik. Hepsini atlatarak Kuzey mutlu, mesut ve neşeli bir şekilde evine göndereceğimiz duruma geldi. Herkese teşekkür ediyorum. Akut Lenfoblastik Lösemi çok önemli bir rahatsızlık. Biz Kuzey'i sürekli takip edeceğiz, kemik iliği kontrolünü yapacağız ve bu sürecin sonunda onun yeni bir hayata başlamasını sağlayacağız" diye konuştu.

Doktoru mutluluktan gözyaşlarını tutamadı

Kuzey'in doktorlarında Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ise mutluluktan gözyaşlarını tutamayarak, "Kuzey Deniz'in macerası 1 yıl önce başladı. Lösemi bir insanın başına gelebilecek en ağır hastalıklardan bir tanesi. Kuzey Deniz, en zor şartları atlatarak taburcu olmayı başardı. Biz tam Kuzey'i taburcu edecekken başımıza bir enfeksiyon tablosu çıktı. Özellikle bu yurt dışı nakillerde karşılaştığımız bir sorun. Kuzey Deniz bu tedaviye de yanıt verdi ve bugün onu koruyucu ilaçlarıyla taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar birkaç saatini ayırıp bağış yapabilir"

Gazetecilere sevinçlerini anlatan baba Gürcan Şengezer ise mutlu olduklarını ve insanların bağış yapması gerektiğini belirterek, "Hocamızın ve ekibinin hakkını ödeyemeyiz. İnsanlar bağış yapmalı. Bu çok önemli. Biz bugün bu sevinci yaşıyorsak herkes yaşayabilir. İnsanlar birkaç saatini ayırarak bağış yapabilirler" şeklinde konuştu.

Anne Özgül de zorlu bir süreçten geçtiklerini kaydederek, "Şükürler olsun naklimiz başarılı geçti. Çok mutluyuz. Hocalarımız hep yanımızdaydı. Tek istediğim, tek duam oğlumla sağlıklı bir şekilde evimize gidebilmekti. Bu duyguyu anlatamam. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Süper kahraman kıyafeti giyen Kuzey Deniz Şengezer'de eve gidip arkadaşlarıyla oyun oynamak istediğini belirterek, "Bugün taburcu oluyorum o nedenle bu kıyafeti giydim. Mutluyum. Arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Parkta salıncağa bineceğim. Bisikletime bineceğim. Evde yemeğimi yiyeceğim. Çok seviyorum doktorlarımı onlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından doktorlar Kuzey Deniz Şengezer ve ailesini hastaneden uğurladı. Bu sırada hastanede bulunan vatandaşların camlardan Kuzey ve ailesini izlemeleri dikkat çekti.

Yunanistan'dan gelen ilikle hayata tutunan Kuzey Deniz gözyaşlarıyla taburcu oldu

Kaynak: İHA

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