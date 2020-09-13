Yunanistan'dan bir provakasyon daha: Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis Adası'na askeri helikopterle indi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini engellemeye çalışan Yunanistan yeni bir provokasyona imza attı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası'na askeri helikopterle gitti. Helikoptere F-16'lar eşlik etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, bugün Doğu Akdeniz'de 10 Ağustos'tan beri süren 'Oruç Reis' krizinde sık sık gündeme gelen Meis Adası'nı ziyaret etti. Lozan ve Paris anlaşmalarını hiçe sayan Sakelaropulu, uluslararası hukuku çiğneyerek adaya askeri helikopter ile indi. Helikoptere, iki F-16 uçağı ile iki radar uçağa eşlik etti. Yunanistan, kısa süre önce adaya asker göndermişti.

Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Meis'te 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyanların adadan ayrılmasının 77. yıldönümü törenlerine katılan Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, çeşitli etkinliklerde yer aldıktan sonra yarın başkent Atina'ya dönecek.

Meis Belediye Başkanı Yorgo Samsakos'un davetlisi olarak askeri helikopterle Meis'e giden Sakelaropulu'nun programında, adanın limanına demir atmış savaş gemilerini ve yakındaki Karaada (Ro) adacığını ziyaret de bulunuyor.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR KAŞ'TA

Aynı dakikalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi de adaya 2,1 kilometre uzaklıktaki Antalya'nın Kaş ilçesinde temaslarda bulunuyordu.

YUNAN MEDYASINDA KOMPLO TEORİLERİ

Yunan medyasında, Sakelaropulu'nun Meis'e gitmesi "büyük sembolik önem taşıyan ziyaret" olarak değerlendirildi. Yunan kurmayların, Türk savaş uçaklarının, Sakellaropulu'nun Meis ve Karaada'ya gitmek için bineceği helikopteri "rahatsız edebileceklerinden" endişe duydukları ileri sürüldü.

Ayrıca, Yunan makamlarının gerekli tüm önlemleri aldıkları belirtildi. Yunan Ta Nea gazetesi ise manşet haberinde, "Türkler son günlerde Meis'i hedef gösteriyor. 1996 Kardak krizine benzer bir ortam yaratmaya çalışıyor" iddiasında bulundu.

Geçen yılki törenlere Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis katılmıştı. Yunan cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanlar geçtiğimiz yıllarda çeşitli vesilelerle Meis adasına gittiler.

Adayı 2018'de ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bindiği helikopterin Karaada'dan Meis'e dönüşünde Türk savaş uçakları tarafından "taciz edildiği" ileri sürülmüştü.

'MEŞRU MÜDAAFA' İDDİASINI KULLANDILAR

Meis adası, 1947 Paris Antlaşması ile İtalyanlar tarafından Yunanistan'a bırakıldı. Aynı antlaşma çerçevesinde asayişi sağlayacak bir kolluk kuvveti hariç, bu adanın silah ve askerden arındırılmış olması gerekiyorsa da, Yunanistan 1974 ve özellikle 1980 sonrası, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine dayanarak "meşru müdaafa" iddiasıyla adadaki askeri varlığını arttırdı.

MEİS, YUNANİSTAN İÇİN ÖNEMLİ

Meis adası, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de deniz yetki sınırları ile ilgili maksimalist iddialarında çok büyük bir önem taşıyor. Yunanistan, yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan anakarasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bu adanın 40 bin kilometrekare kıta sahanlığı bulunduğunu iddia ediyor.