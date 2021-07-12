Yunanistan'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getiriliyor
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Yunanistan'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getiriliyor

Yunanistan'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getiriliyor
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül'den itibaren tüm sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül'den itibaren tüm sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

Miçotakis halka sesleniş konuşmasında, ülkedeki aşılama programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerek özel, gerekse kamudaki sağlık çalışanlarına 1 Eylül'den itibaren mecburi aşılama getirileceğini belirten Miçotakis, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan dijital Kovid-19 sertifikasının gelecek günlerde Yunanistan'da da uygulanmaya başlanacağını aktardı.

Kadrolu veya kadrosuz tüm askeri personelin bulunduğu görev biriminde kurulacak alanlarda aşılanacağını dile getiren Miçotakis, tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceğini aktardı.

Miçotakis ayrıca, ağustos sonuna kadar halkın en az yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini vurguladı.

Huzurevi çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirileceğini söyleyen Miçotakis, aşılanmayan huzurevi personelinin 16 Ağustos'tan itibaren açığa alınacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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