Yunanistan'da Noel tatilinde kısıtlı açılma için yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yunanistan'da Noel tatilinde kısıtlı açılma için yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı

11.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:38
Yunanistan'da Noel tatilinde kısıtlı açılma için yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı

Yunanistan'da Noel ve yılbaşı tatili döneminde yeniden açılma için yeni uygulamaların yürürlüğe gireceği bildirildi.

Yunanistan'da Noel ve yılbaşı tatili döneminde yeniden açılma için yeni uygulamaların yürürlüğe gireceği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan Noel tatili döneminde uygulanacak kısıtlı gevşetme kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Perakende mağazalarının 14 Aralık-7 Ocak'ta açık olacağını belirten Petsas, bu mağazalardan internet siparişlerinin teslim alınabileceğini ancak müşterilerin dükkanları gezmesine izin verilmeyeceğini aktardı.

Petsas, kuaförlerin 14 Aralık'tan itibaren 07.00-21.00 saatlerinde açılacağını söyleyerek, kitapçıların da gelecek hafta başından itibaren aynı anda mağazada bulunabilecek müşteri sayısını kısıtlı tutmak şartıyla hizmet verebileceğini kaydetti.

Yunanistan'a 18 Aralık-7 Ocak'ta havayoluyla giriş yapacak ziyaretçilerin, varış günlerinden itibaren 3 günlük zorunlu karantinaya tabi tutulacağını belirten Petsas, bu kişilerin ülkedeki havalimanlarında uygulanan zorunlu antijen testinin yanı sıra negatif PCR testi sonucu sunmaları gerektiğine işaret etti.

Petsas, 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan mevcut sokağa çıkma yasağının 22.00-05.00 şeklinde güncellendiğini vurgulayarak, vatandaşların kısa mesajla hükümet makamlarına bildirim yapmak koşuluyla sağlık, alışveriş ve spor gibi sebeplerle evlerinde ayrılabileceklerini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Petsas, ayrıca ülkedeki kiliselerin sadece Noel ve Epifani günleri için gerekli tedbirleri almak koşuluyla açık olacağını aktardı.

Ülkede vaka sayılarındaki ciddi artış üzerine 7 Kasım'dan itibaren karantinaya gidilmiş ve 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumunun dün paylaştığı verilere göre, ülkede solunum cihazına bağlı durumda olan Kovid-19 hastalarının sayısı 578'den 571'e düşmüştü.

Ülkede dün 1534 yeni vaka tespit edilmiş, 81 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirmişti.

Yunanistan'da salgının başından bu yana 121 bin 253 vaka, 3 bin 370 can kaybı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

İlgili Haberler

- İtalya'da Covid-19 tedbirleri Noel ve yılbaşında sıkılaştırılacak
- İtalya'da Covid-19 tedbirleri Noel ve yılbaşında sıkılaştırılacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
Yunanistan'da karantina tedbirleri 14 Aralık'a kadar uzatıldı
Yunanistan'da karantina tedbirleri 14 Aralık'a kadar uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Lütfi Elvan Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Yıldız Tilbe Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan'da Noel tatilinde kısıtlı açılma için yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:57:23. #1.14#
title