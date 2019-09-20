Yunanistan'da Danıştay zorunlu din derslerinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti

20.09.2019 17:15

Yunanistan'da Danıştay, 2017'den Syriza hükümeti tarafından okullara getirilen zorunlu din derslerinin anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna hükmetti.



Mahkeme gerekçeli kararında, ilk ve ortaokullardaki din derslerinin "Ortodoks Hristiyan vicdanını geliştirmeye yönelik olduğu için sadece Hristiyan öğrencilere verilmesi gerektiğini" belirtti. Euronews.com'da Görüntüle