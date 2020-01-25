: Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır

25.01.2020 00:49 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:08

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6.8'lik depremin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı gönderdi. Miçotakis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Arama kurtarma ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, ÇAVUŞOĞLU'NU ARADI

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak yardıma hazır olduklarını belirtti.

"DOST VE KARDEŞ TÜRKİYE DEVLET VE HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Ayrıca İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Twitter hesabından, "Dost ve kardeş Türkiye devlet ve halkına, özellikle Elazığ'daki kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Yüce Allah'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet ve aileleri için de sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" paylaşımında bulundu.

"AB TÜRKİYE'NİN YANINDADIR"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan, depreme ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. AB, Türkiye'nin yanındadır." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden de depreme ilişkin Twitter'dan yayımlanan mesajda, "Elazığ merkezli depremden etkilenen herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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