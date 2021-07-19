Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan iki FETÖ üyesi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan iki FETÖ üyesi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan iki FETÖ üyesi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü şüphelisi 3 kişiden ikisi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü şüphelisi 3 kişiden ikisi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla MİT Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda daha önce yargılanan ve dosyaları istinaf mahkemesinde olan içlerinde bir kadının da bulunduğu FETÖ üyeleri T.K,H.Ç. ve Ü.Ç Bozburun Mahallesi'nde Yunan adalarına kaçış yapma hazırlığı yaparken yakalandı. Kaçmalarına yardımcı olacağı düşünülen V.Ö, S.Ö, V.Ö, ve A.Y gözaltına alınarak Marmaris Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen FETÖ üyesi şüphelilerden T.K. ve Ü.Ç, tutuklanırken, H.Ç. ise serbest bırakıldı. Ayrıca, şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen S.Ö. ve V.Ö. tutuklanırken, V.Ö. ile A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurbanlık dana 10 metrelik su kuyusuna düştü! İtfaiye ekipleri kurtarmak için büyük uğraş verdi
Kurbanlık dana 10 metrelik su kuyusuna düştü! İtfaiye ekipleri kurtarmak için büyük uğraş verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hande Yener Kadir Doğulu Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Fatih Terim Burak Elmas Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan iki FETÖ üyesi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 09:53:35. #1.14#

title