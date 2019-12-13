: Yunanistan'a kaçarken tekneleri batan 3 FETÖ şüphelisi ile 2 çocuk kurtarıldı

13.12.2019 00:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:43

Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Balıkesir açıklarında bindikleri tekne batan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 3 kişi ile yanlarındaki 2 çocuk kurtarıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan 3 kişi, Yunanistan'a kaçmak için çocuklarını da alarak Ayvalık ilçesine geldi.

Şüphelilerin Midilli Adası'na gitmek için kiraladıkları fiber tekne, Sarımsaklı açıklarındaki Çıplak Ada mevkisinde battı.

Boğulmak üzere olan şüpheliler ve 2 çocuk, bu sırada bölgede devriye gezen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Polis ekiplerine teslim edilen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çocuklar ise yakınlarına teslim edildi.

Ekipler, şüphelileri kaçırmaya çalışan organizatörlerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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