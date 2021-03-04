Yunanistan'a kaçak götürülecekti Edirne'de ele geçirildi: Tam 1 ton
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yunanistan'a kaçak götürülecekti Edirne'de ele geçirildi: Tam 1 ton

04.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:07
Yunanistan'a kaçak götürülecekti Edirne'de ele geçirildi: Tam 1 ton

Edirne'de, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılara göz açtırmamaya devam ediyor.

Edirne'de, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılara göz açtırmamaya devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda yurt dışına kaçırılmak üzere hazırlanan yaklaşık 1 ton midye Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığınca yakalandı. Söz konusu olayla ilgili şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen midyeler, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, yeniden denize bırakılması sağlandı.

(Orçun Oğuz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan'a kaçak götürülecekti Edirne'de ele geçirildi: Tam 1 ton - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:07:27. #1.15#
title