Yunanistan'a kaçak götürülecekti Edirne'de ele geçirildi: Tam 1 ton
04.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:07
Edirne'de, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılara göz açtırmamaya devam ediyor.
Edirne'de, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılara göz açtırmamaya devam ediyor.
Yapılan çalışmalar sonucunda yurt dışına kaçırılmak üzere hazırlanan yaklaşık 1 ton midye Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığınca yakalandı. Söz konusu olayla ilgili şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen midyeler, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, yeniden denize bırakılması sağlandı.
(Orçun Oğuz/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı