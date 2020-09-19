Yunan Milletvekili, ülkesindekileri çok kızdıracak: Mahkemeye gidersek Meis'i kaybederiz Yunanistan Milletvekili Dimitris Keridis, iki ülke arasındaki gerginliğin devam ettiği bugünlerde Ege'de Türkiye gözünden bakıldığında büyük bir adaletsizliğin olduğunu ve uluslararası bir mahkemede Yunanistan lehine karar çıkmayacağını, Meis'i kaybedebileceklerini söyledi.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ile yaşadığımız gerginliğin üzerine komşuda Başbakan'ı kızdıracak bir gelişme yaşandı. Yunan Parlamento Üyesi ve Milletvekili Dimitris Keridis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in son dönemdeki ifadelerini boşa çıkaracak şekilde; "Adalar Denizi sadece Yunanistan'a ait değil. Ege sularının büyük kısmı uluslararası sulardır. Yaklaşık yüzde 40'ı ve tam olarak bu yüzden uluslararası suların Yunan denizi olmadığı gerçeğini sadece Türkler değil geri kalan gezegen de söylüyor" dedi. Dimitris ayrıca herhangi bir mahkeme durumunda Meis adasını kaybedebileceklerini söyledi.

"BÜYÜK BİR ADALETSİZLİK VAR"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklı mücadelesi devam ederken, Yunanistan'ın uluslararası hukuka uymayan hareketleri ve açıklamaları kendi milletvekilleri tarafından da eleştiriliyor. Yunan Milletvekili Dimitris Keridis katıldığı bir sempozyumda Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Adalar denizinin çoğunluğunun uluslararası sular olduğunu belirten Keridis, "Türklerin de bu denizde bir kıyısı ve iki adası var. Türkiye'nin gözünden bakarsak eğer ortada çok büyük adaletsizlik var. Ve bu uluslararası suların Yunan denizi olmadığı gerçeğini sadece Türkler söylemiyor, geri kalan tüm gezegende söylüyor" dedi.

"YUNANİSTAN KAYBEDECEĞİNDEN KORKUYOR"

Türkiye'nin nüfusunun büyük çoğunluğunun Batı bölgesinde yaşadığına dikkat çeken Keridis, "Türkiye'nin Batı bölgesinde yaklaşık 40 milyon insan var. Meis adasında ise sadece 482 kişi bulunuyor. Meis'de ufak da olsa bir yerleşim yeri vardır çünkü kıta sahanlığına sahip olmak için bir adada yerleşim olması gerekir. Yunanistan bölgede insanlar yaşıyor diyor ve Türkiye de kendi insanlarım yaşıyor diyor ama birinde 482 kişi diğerinde 40 milyon kişi var" ifadelerini kullandı. Uluslararası mahkemeden Yunanistan'ın lehine bir karar çıkmayacağını itiraf eden Yunan vekil "En olası karar çoğunlukla bizim lehimize bir uzlaşma kararı çıkarmaktır ancak bu 80 milyonluk Türkiye için de uygun olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan'ın Lahey Adalet Divanı'na gitmekten yana olmadığına dikkat çeken Keridis, "Yunanistan orada bir şeyleri kaybedeceğinden korkuyor. Zaten büyük güçler de Adalar Denizi'nin sadece Yunanistan'a ait olmasını istemiyor. Uluslararası sulara sahip olmak tam bir seyir özgürlüğüne sahip olmak ve herhangi bir sorun yaşamamak istiyorlar" dedi.