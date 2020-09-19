Yunan Milletvekili, ülkesindekileri çok kızdıracak: Mahkemeye gidersek Meis'i kaybederiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yunan Milletvekili, ülkesindekileri çok kızdıracak: Mahkemeye gidersek Meis'i kaybederiz

Yunanistan Milletvekili Dimitris Keridis, iki ülke arasındaki gerginliğin devam ettiği bugünlerde Ege'de Türkiye gözünden bakıldığında büyük bir adaletsizliğin olduğunu ve uluslararası bir mahkemede Yunanistan lehine karar çıkmayacağını, Meis'i kaybedebileceklerini söyledi.

19.09.2020 07:37 | Son Güncelleme: 19.09.2020 08:29

Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ile yaşadığımız gerginliğin üzerine komşuda Başbakan'ı kızdıracak bir gelişme yaşandı. Yunan Parlamento Üyesi ve Milletvekili Dimitris Keridis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in son dönemdeki ifadelerini boşa çıkaracak şekilde; "Adalar Denizi sadece Yunanistan'a ait değil. Ege sularının büyük kısmı uluslararası sulardır. Yaklaşık yüzde 40'ı ve tam olarak bu yüzden uluslararası suların Yunan denizi olmadığı gerçeğini sadece Türkler değil geri kalan gezegen de söylüyor" dedi. Dimitris ayrıca herhangi bir mahkeme durumunda Meis adasını kaybedebileceklerini söyledi.

"BÜYÜK BİR ADALETSİZLİK VAR"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklı mücadelesi devam ederken, Yunanistan'ın uluslararası hukuka uymayan hareketleri ve açıklamaları kendi milletvekilleri tarafından da eleştiriliyor. Yunan Milletvekili Dimitris Keridis katıldığı bir sempozyumda Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Adalar denizinin çoğunluğunun uluslararası sular olduğunu belirten Keridis, "Türklerin de bu denizde bir kıyısı ve iki adası var. Türkiye'nin gözünden bakarsak eğer ortada çok büyük adaletsizlik var. Ve bu uluslararası suların Yunan denizi olmadığı gerçeğini sadece Türkler söylemiyor, geri kalan tüm gezegende söylüyor" dedi.

"YUNANİSTAN KAYBEDECEĞİNDEN KORKUYOR"

Türkiye'nin nüfusunun büyük çoğunluğunun Batı bölgesinde yaşadığına dikkat çeken Keridis, "Türkiye'nin Batı bölgesinde yaklaşık 40 milyon insan var. Meis adasında ise sadece 482 kişi bulunuyor. Meis'de ufak da olsa bir yerleşim yeri vardır çünkü kıta sahanlığına sahip olmak için bir adada yerleşim olması gerekir. Yunanistan bölgede insanlar yaşıyor diyor ve Türkiye de kendi insanlarım yaşıyor diyor ama birinde 482 kişi diğerinde 40 milyon kişi var" ifadelerini kullandı. Uluslararası mahkemeden Yunanistan'ın lehine bir karar çıkmayacağını itiraf eden Yunan vekil "En olası karar çoğunlukla bizim lehimize bir uzlaşma kararı çıkarmaktır ancak bu 80 milyonluk Türkiye için de uygun olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan'ın Lahey Adalet Divanı'na gitmekten yana olmadığına dikkat çeken Keridis, "Yunanistan orada bir şeyleri kaybedeceğinden korkuyor. Zaten büyük güçler de Adalar Denizi'nin sadece Yunanistan'a ait olmasını istemiyor. Uluslararası sulara sahip olmak tam bir seyir özgürlüğüne sahip olmak ve herhangi bir sorun yaşamamak istiyorlar" dedi.

Yunan Milletvekili, ülkesindekileri çok kızdıracak: Mahkemeye gidersek Meis'i kaybederiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Demet Akbağ Barış Falay Deniz Akkaya Fahriye Evcen
Spor Sörloth Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Milli Çocuk Bursa Akdeniz
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunan Milletvekili, ülkesindekileri çok kızdıracak: Mahkemeye gidersek Meis'i kaybederiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 08:30:13. #1.15#
title