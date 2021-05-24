ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak! İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak! İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar

Haberler.com - Haberler | Dünya

ABD ordusunun Yunanistan'da yeni üsler kuracak olması, medya da geniş yer buldu. 4 ayrı üsse daha yerleşecek olan ABD ordusu, Batı Trakya'daki Kaval yakınlarında tatbikat yaptı. Tatbikatla ilgili medyaya servis edilen fotoğraflarda askerlerin arasındaki papazlar dikkat çekti. ABD'nin Yunanistan'ı tercih etme sebebi olarak ise Türkiye ile ABD ilişkileri arasındaki sorunlar gerekçe gösterildi.

Türkiye'ye meydan okuyan ABD ordusu Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri'ye konuşlanacak. ABD'nin Girit'teki Suda Üssü'nün yanı sıra kuzeydeki Dedeağaç limanını kullanan ABD ordusu, Larissa ve Stefanovikeio'daki hava üslerine de savaş uçaklarını indiriyor.

4 AYRI ÜS DAHA VERİLECEK

Yunan medyasından bir gazete, ABD'ye dört ayrı üs daha verileceğini ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a seçim yapması için 22 seçenek sunacağını yazdı. Öne çıkan ilk yer, batıdaki Andravida hava üssü. Son aylarda Yunanistan'ın uluslararası hava tatbikatlarına ev sahipliği yapan Andravida'dan, ABD'ye ait F-15 ve F-16 savaş uçakları ile KC-135 tanker uçakları da havalandı.

ABD, Türkiye'ye meydan okuyor! Yunanistan'a 4 üs daha kuracak

SELANİK YAKINLARINDAKİ RETİNA ÖNE ÇIKIYOR

Milliyet'in haberine göre, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde konuşlanan ABD özel kuvvetler askerleri için yedek üs olarak ise kuzeydeki Selanik yakınlarında bulunan Rentina öne çıkıyor.

ABD, Türkiye'ye meydan okuyor! Yunanistan'a 4 üs daha kuracak

ASKERLER ARASINDAKİ PAPAZLAR DİKKAT ÇEKTİ

ABD ve Yunan ordusu, geçen hafta NATO operasyonları kapsamında Batı Trakya'daki Kavala yakınlarında tatbikat yaptı. Resmi internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, askerler arasındaki papazlar dikkat çekti.

Gazetenin Yunanca versiyonunda 'ABD Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı seçiyor' manşeti tercih edilirken, İngilizce edisyonunda ise 'ABD ve Yunanistan askeri iş birliğini artırıyor' denildi.

ABD, Türkiye'ye meydan okuyor! Yunanistan'a 4 üs daha kuracak

GEREKÇE OLARAK TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ SORUNLARI GÖSTERDİLER

Gazete, Washington'ın Atina'yı tercih etme sebebi olarak ise Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunları gösterdi ve ABD'nin duyduğu endişe nedeniyle söz konusu adımı attığını savundu.

ABD, Türkiye'ye meydan okuyor! Yunanistan'a 4 üs daha kuracak

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TEDARİK EDİLMİŞTİ

ABD, birkaç hafta önce Yunan ordusunun özel kuvvetler askerlerine aralarında kablosuz iletişim cihazlarının da yer aldığı yüksek teknoloji ürünleri tedarik etmişti. Atina, Washington'a 9 milyon dolar ödemişti

USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Mart ayı başında Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.

ABD, Türkiye'ye meydan okuyor! Yunanistan'a 4 üs daha kuracak
ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak! İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar
ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak! İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar
ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 kişinin Kasım 2019'da hastalandığı ortaya çıktı
ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 kişinin Kasım 2019'da hastalandığı ortaya çıktı
New York Times'tan skandal! Liste yayınlayıp, Filistin'e destek olan ünlüleri hedef gösterdiler
New York Times'tan skandal! Liste yayınlayıp, Filistin'e destek olan ünlüleri hedef gösterdiler
Haber Yorumları (1)
KUMKUM : Gündem yaratmayın...
Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Prens Harry Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Arda Turan Adem Büyük Ozan Tufan Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak! İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:47:15. #1.15#

title