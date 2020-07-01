Yunan Dışişleri Bakanı Libya'da Hafter yanlılarıyla görüştü
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Yunan Dışişleri Bakanı Libya'da Hafter yanlılarıyla görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve doğudaki sözde hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Yunan Dışişleri Bakanı Libya'da Hafter yanlılarıyla görüştü
01.07.2020 21:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 21:52

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve doğudaki sözde hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Tobruk Temsilciler Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, bugün ülkenin doğusundaki el-Kubbe kentinde Libya'yı ziyaret eden Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar, "ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve ikili ticaretin arttırılması için Bingazi kentinde bir konsolosluk açılmasını" görüştü.

Toplantıda ayrıca, Libya krizine ilişkin gelişmeler, "Akile Salih'in insiyatifiyle" ortaya çıktığı öne sürülen Kahire Bildirgesi isimli siyasi girişim ele alındı.

Ayrıca, Dendias'ın Yunanistan'ın Kahire Bildirgesi isimli bu girişimi desteklediği, Libya'daki krizin sonlandırılması için siyasi çözümden yana olduğu ve dış müdaheleye karşı çıktığını toplantıda dile getirdiği, açıklamada kaydedildi.

Öte yandan, Dendias, Akile Salih ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Atina'nın Bingazi kentinde ticareti ilerletmek için bir konsolosluk açmak niyetinde olduğuna işaret ederek, "Libya'nın Türk mallarını, Avrupa hatta Yunan mallarıyla değiştirmek istediğini" öne sürdü.

Libya ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri 6 Haziran'da Kahire'de toplanmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Salih, ortak basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli Libya'da siyasi çözüm ve ateşkes çağrısı yapan bir duyuru yapmıştı.

Türkiye ve Libya'da uluslararası meşruiyete sahip hükümet arasında "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmalarının imzalanması ardından, Yunan hükümeti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter ve siyasi müttefikleriyle ilişkilerini ilerletmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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