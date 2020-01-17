Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye-Libya anlaşması iptal edilmezse veto kartını kullanacağız
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Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye-Libya anlaşması iptal edilmezse veto kartını kullanacağız

Pazar günü Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na davet edilmeyen Yunanistan Başbakanı Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın iptal edilmemesi halinde hiç bir siyasi çözüme onay vermeyeceklerini, veto haklarını kullanacaklarını söyledi.

17.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:13
Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye-Libya anlaşması iptal edilmezse veto kartını kullanacağız

Pazar günü 'de yapılacak Konferansı'na davet edilmeyen Başbakanı ile Libya arasında imzalanan mutabakatın iptal edilmemesi halinde hiç bir siyasi çözüme onay vermeyeceklerini, veto haklarını kullanacaklarını söyledi.


Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 19 Ocak Pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Berlin'de yapılacak olan Libya Konferansı'na Yunanistan'ın davet edilmemesini sert bir dille eleştirdi. Alpha TV'ye konuşan Miçotakis, "Bölgede istikrara katkı sağlayan Yunanistan'ın toplantıya çağrılmaması kabul edilemez bir durum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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