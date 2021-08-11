Yunak'ta park ve yeşil alan onarım çalışmaları
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Yunak'ta park ve yeşil alan onarım çalışmaları

Yunak'ta park ve yeşil alan onarım çalışmaları
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yunak'ta bulunan park, çay bahçesi ve yeşil alanların bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yunak'ta bulunan park, çay bahçesi ve yeşil alanların bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Yunak Belediye Başkanlığı tarafından işletilecek olan Kardelen Aile Çay Bahçesini daha güzel ve renkli bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren ekipler, ağaç budama, zemin düzenlemesi, çim biçme ve yenileme çalışmalarının yanı sıra, zarar gören oturma grupları ve kamelyalarının bakım onarımlarını da gerçekleştiriyor

Sosyal hayata katkı sunmak amacıyla vatandaşların dinlendikleri, çocukların hoşça vakit geçirdikleri park ve yeşil alanları güzelleştirmeye devam eden Yunak Belediyesi, park ve bahçelerin daha yaşanabilir mekanlar haline getirilmesi noktasında çaba gösteriyor.

Bu çalışmalar sayesinde, dinlenmek, temiz hava almak veya aileleriyle güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar çok daha nezih ve temiz bir görünüme kavuşuyor.

Yunak Belediyesi tarafından belirlenen plan ve program dahilinde, ilçe genelinde bulunan tüm park ve yeşil alanlarda da gerekli bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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