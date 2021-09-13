YUMURTATEPE BÖLGE PARKI HIZLA YÜKSELİYOR…

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Emek Mahallesi'nde Yumurtatepe olarak bilinen 55 dönümlük araziyi muhteşem bir bölge parkı ve yaşam merkezine dönüştürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bilgin, projede %50 aşamasına geldiğini ve Haziran ayında hemşehrilerimizin hizmetine açılacağını söyledi.

Başkanımız Hilmi Bilgin Emek Mahallesinde hayata geçirilen Yumurtatepe Bölge parkındaki çalışmaları yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Gezi ve incelemeleri sırasında Başkan Bilgin'e Başkan Yardımcımız Levent Olgun, Özbelsan AŞ Genel Müdürümüz Ahmet Kuzu da eşlik etti.

Çalışmalarda yüzde 50 seviyesinin aşıldığını ifade eden Başkanımız Bilgin, "55 bin metrekare alan olarak planlanan parkın içinde restoran, 6 farklı çocuk oyun alanı, futbol, basketbol, voleybol sahaları, egzersiz aletleri, spor alanları, seyir terasları, süs havuzları yer alacak. Rekreasyon alanları ve nitelikli ağaçlardan oluşan yeşil dokusuyla hem bölgeye hem de Sivas'a yeni bir değer kazandıracağını düşünüyorum. " dedi.

"2022 yılının 15 Haziran'ın da hem şehrimize hem de bölgeye değer katacak Yumurtatepe Bölge Parkını hemşerilerimizin hizmetine açacağız. " diyen Başkanımız Bilgin, "Normal şartlarda bu yıl sene sonu itibari ile hizmete açma ihtimalimiz var ancak daha kaliteli ve sağlıklı olması noktasında seneye peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarında yaparak 15 Haziran'da milletimizin hizmetine sunacağız. Yine çevreci bir belediyecilik anlayışıyla park ve bahçelere yeşil alana önem veriyoruz. Bu noktada şehrimizin dört bir yanında bu tarz projelerimize devam edeceğiz. Burayı tamamladıktan sonra gerek Fatih Mahallesi'nde gerekse Orhangazi Mahallemizde ve diğer planladığımız mahallelerimizde de yeşil bir Sivas yolundaki çalışmalarımızı bölge parklarımızı tamamlayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hem bölge parklarımızı hayata geçirirken hem de şehrimizin cadde ve sokaklarındaki ağaçlandırma çalışmalarımızda hedefimiz; 'Daha Yeşil Bir Sivas, Daha Yaşanabilir Bir Sivas, Nefes Alınabilir Bir Sivas' olacaktır. Bu noktada ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı büyük bir titizlikle devam ettiriyoruz. " ifade etti.

"Diğer yandan şehrimizin cadde ve sokaklarında ağaç dikmeye müsait olmayan yerler olsa dahi alternatif modeller üreterek şehrimizi ağaçlandırıyoruz" diyen Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, "Bunun en son örneğini Bağdat caddemizde kendi oluşturduğumuz saksılarla örnek bir çalışma sunduk. Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde başta bulvarlar olmak üzere daha sonra caddeler hatta sokağa da inecek şekilde ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. İnşallah beş sene sonra aldığımız yeşil alan miktarı sayısını yüzde yüz yüzde iki yüz artırarak nitelikli ağaçlarla donatılmış yemyeşil bir Sivas olmasını hedefliyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, çevreci ve çevreye saygılı bir belediye olarak ve gelecek nesillere 'Daha Yeşil Bir Sivas' aktarma noktasında altyapıyı, yolu, kaldırımı, asfaltı, temizliği yapacağız ama yeşili daha da önemseyerek ve bu oranı her geçen yıl artarak günümüzün misyonu ve vizyonuna uygun bir şehircilik anlayışını ortaya koymuş olacağız. Yumurtatepe Bölge Parkımızın şimdiden şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz inşa edeceğiz, biz ağaçlarımızı dikeceğiz, sosyal alanlarımızı yapacağız ancak öncelikle bu alanlarımızı hemşehrilerimize emanet edeceğiz. Onlar sahip çıkar, korur, kollarsa gelecek nesillerimize 'Daha Yeşil Daha Yaşanabilir Bir Sivas' bırakabiliriz. " dedi.

Oluşturma Tarihi : 13 Eylül, 2021

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