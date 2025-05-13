Terör örgütünün dağ kadrosunda 4 yıl kalan eski PKK'lı Yüksel Genç, örgütün fesih kararını, hem Devlet Bahçeli, hem Recep Tayyip Erdoğan, hem de Öcalan'ın barış konsensüsünde önemli bir yol aldığını düşündüğünü belirterek, "Türkiye eğer Kürt meselesi ve Kürtlerle kurduğu ittifakı sağlıklı yürütebilirse ya da ittifak yürütebilirse Orta Doğu'da domaine edici bir güç olarak açığa çıkacak" dedi. Yüksel Genç kimdir? Yüksel Genç hapiste yattı mı?

YÜKSEL GENÇ KİMDİR?

Terör örgütünün dağ kadrosunda 4 yıl kalan Yüksel Genç, 1999 yılında 8 kişilik PKK'lı grupla barış için Türkiye'ye gelmişti. 5 yıl cezaevinde kalan Genç, 2004 yılında tahliye olmuştu.

YÜKSEL GENÇ NE DEDİ?

Sosyo Politik Saha Araştırma Merkezi Koordinatörü eski PKK'lı Yüksel Genç, PKK'nın fesih kararını, alınan kararın çok kıymetli ve çok büyük bir fırsat olarak değerlendirdiğini söyledi.

Beklenen, ama bana oldukça gecikmiş bir karar olduğunu ifade eden Genç, "Çünkü 26 yıl önce biz, barış ve demokratik çözüm grubu olarak geldiğimizde silahsız mücadelenin yollarını açmak için çok uğraştık. Gelişimiz ve sonrasında tutuklandık da. 1999-2004 arasındaki süreç, aslında Türkiye'nin 50 yıllık süreç içerisinde yaşadığı negatif barış sürecinin en uzun ve en önemlilerinden biriydi. O dönem içerisinde ölüm sayısı bir elin parmak sayısı kadar bile geçmedi. O kadar kıymetli bir süreci ne yazık ki dönemin siyasal aklı değerlendiremedi. O günden bugüne ne yazık ki 10 binlerce genç öldü. Hem Türk, Kürt ve farklı topluluklardan. Ne yazık ki toplumlar arasına çok büyük uçurumlar, yarıklar girdi" dedi.