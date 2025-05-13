ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum

Yüksel Genç kimdir? Yüksel Genç hapiste yattı mı?

Yüksel Genç kimdir? Yüksel Genç hapiste yattı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyo Politik Saha Araştırma Merkezi Koordinatörü eski PKK'lı Yüksel Genç, PKK'nın fesih kararını, alınan kararın çok kıymetli ve çok büyük bir fırsat olarak değerlendirdiğini söyledi. Peki, Yüksel Genç kimdir? Yüksel Genç hapiste yattı mı?

Terör örgütünün dağ kadrosunda 4 yıl kalan eski PKK'lı Yüksel Genç, örgütün fesih kararını, hem Devlet Bahçeli, hem Recep Tayyip Erdoğan, hem de Öcalan'ın barış konsensüsünde önemli bir yol aldığını düşündüğünü belirterek, "Türkiye eğer Kürt meselesi ve Kürtlerle kurduğu ittifakı sağlıklı yürütebilirse ya da ittifak yürütebilirse Orta Doğu'da domaine edici bir güç olarak açığa çıkacak" dedi. Yüksel Genç kimdir? Yüksel Genç hapiste yattı mı?

YÜKSEL GENÇ KİMDİR?

Terör örgütünün dağ kadrosunda 4 yıl kalan Yüksel Genç, 1999 yılında 8 kişilik PKK'lı grupla barış için Türkiye'ye gelmişti. 5 yıl cezaevinde kalan Genç, 2004 yılında tahliye olmuştu.

YÜKSEL GENÇ NE DEDİ?

Sosyo Politik Saha Araştırma Merkezi Koordinatörü eski PKK'lı Yüksel Genç, PKK'nın fesih kararını, alınan kararın çok kıymetli ve çok büyük bir fırsat olarak değerlendirdiğini söyledi.

Beklenen, ama bana oldukça gecikmiş bir karar olduğunu ifade eden Genç, "Çünkü 26 yıl önce biz, barış ve demokratik çözüm grubu olarak geldiğimizde silahsız mücadelenin yollarını açmak için çok uğraştık. Gelişimiz ve sonrasında tutuklandık da. 1999-2004 arasındaki süreç, aslında Türkiye'nin 50 yıllık süreç içerisinde yaşadığı negatif barış sürecinin en uzun ve en önemlilerinden biriydi. O dönem içerisinde ölüm sayısı bir elin parmak sayısı kadar bile geçmedi. O kadar kıymetli bir süreci ne yazık ki dönemin siyasal aklı değerlendiremedi. O günden bugüne ne yazık ki 10 binlerce genç öldü. Hem Türk, Kürt ve farklı topluluklardan. Ne yazık ki toplumlar arasına çok büyük uçurumlar, yarıklar girdi" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.