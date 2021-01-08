Yüksel Çakmur kimdir? Yüksel Çakmur kaç yaşında, aslen nereli? Yüksel Çakmur hayatı ve biyografisi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yüksel Çakmur izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yüksel Çakmur kimdir? Yüksel Çakmur kaç yaşında, nereli? Yüksel Çakmur hayatı ve biyografisi

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Yüksel Çakmur hakkında araştırmalar yapılıyor. Yüksel Çakmur kimdir? Yüksel Çakmur kaç yaşında, nereli? Yüksel Çakmur hayatı ve biyografisi

YÜKSEL ÇAMUR KİMDİR?

Yüksel Çakmur 1942 yılında İzmir'de doğdu. Türk siyasetçidir. Yüksel Çakmur 1969 yılında İzmir İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Çakmur İki dönem milletvekilliği ve bakanlık yaptıktan sonra da 1987 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

1971 yılında Buca Belediye Başkanı, 1973 ve 1977 genel seçimlerinde de İzmir'den milletvekili seçildi.

Bakanlar Kurulu'nda iki kez Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı. 1989 yerel seçiminde de, Başkan Burhan Özfatura'ya karşı kazanıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkanlığı, Özfatura'ya karşı kaybettiği 1994 yerel seçimlerine kadar sürdürdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı dönemlerinde, gençlere iş ve çalışma ortamı hazırlayan, boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak tanıyan "Gençlik Kampanyaları" uygulamasını başlattı. İzmir'in hemen hemen tüm ilçelerine spor salonları, sahalar, yüzme havuzları, semt sahaları yaptırdı. Üniversite bulunan tüm illerde yurt açılmasını sağladı.

Belediye Başkanlığı döneminde de, Bayraklı'daki ilkel mezbahayı yıktırıp Buca Kaynaklar'daki entegre et tesislerini kurdu. 1600 otobüs alımını gerçekleştirdi. İzmir Körfezi'nde yolcu taşımacılığını başlattı. Metro ihalesine ilk imzayı attı. Büyük Kanal Projesi ve TANSAŞ'ı geliştirdi.