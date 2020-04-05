Yüksekovalı kardeşler sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Yüksekovalı kardeşler sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı - Haber
Yüksekova, Hakkari, Fırat, Yerel

Yüksekovalı kardeşler sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı

Yüksekovalı kardeşler sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Yalçın kardeşler, korona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanları için kendi evlerinde 3D boyutlu yazıcıyla maske üretimine başladı.

05.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:12
Yüksekovalı kardeşler sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı

Yüksekovalı kardeşler sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Yalçın kardeşler, korona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanları için kendi evlerinde 3D boyutlu yazıcıyla maske üretimine başladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de can kaybına neden olan korona virüsü nedeniyle tüm önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Yüksekova ilçesinin Akalın Mahallesi'nde oturan Fırat Yalçın ve Hacı Ömer Yalçın isimli kardeşler, kendi imkanları doğrultusundan evlerinde 3D boyutlu yazıcıyla günlerdir korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretimine başladı. Mimarlık yapan Fırat Yalçın ve kardeşi Hacı Ömer Yalçın, korona virüsten dolayı iş yerlerini kapatarak evlerine çekilirken, mimarlık işlerinde kullandıkları 3D boyutlu yazıcıyı da bu sefer sağlık çalışanları için kullanmaya başladı.

Sağlık çalışanlarına hediye edilmek üzere evlerinde maske üreten Mimar Fırat Yalçın, "Tüm dünyada olduğu gibi bu salgın hastalık Türkiye'de de can kaybına neden oluyor. Bu hastalıktan korunmanın en iyi yolu ise maske takmaktır. Özellikle sağlık çalışanları için gerçekten maske ihtiyacı bulunmaktadır. Bizde işimiz gereği mimarlık üzerine 3D boyutlu modeller yapıyoruz. Bunu genellikle konutlar için kullanıyoruz. Salgından dolayı evde kaldığımızdan dolayı sağlık çalışanları için evde maske üretimine karar verdik. Ailecek bunu yapıyoruz. Maske üretiminde öncellikle bir model yapıyoruz. Şu an kullanılan bez maskeler tek kullanımlık olup, tam yüze oturmuyor. Oturmadığı gibi de yan taraflardan hava oluşumu var. Biz de buna daha kalıcı bir çözüm bulmak için ömürlük maskeler yaptık. Sadece içindeki fitre kısmını değiştiriyoruz ve filtre dışında başka bir ihtiyacımız yok. Bu şekilde hem sağlıklı bir maskemiz olur hem de yıkayabileceğimiz, temizleyeceğimiz ve dezenfekte edebileceğimiz bir maskeye sahip oluyoruz. Bu maskeleri özellikle sağlık çalışanları için üretiyoruz. Bizde onlara destek olmak istiyoruz. Buna karşılık kesinlikle herhangi bir maddi beklentimiz yok. Bunu tamamen kendi imkanlarımızla yapmak istiyoruz" dedi.

Kardeşlerden öğrenci olan Hacı Ömer Yalçın da, uzaktan eğitimle beraber bütün vaktini evde geçirmeye başladığını söyleyerek, "Ağabeyim mimar olduğu için 3D modelleme cihazı vardı. Böyle bir maske üretme fikri çıktı. Bizde ailece ona destek verdik. Bizim şu an tek hedefimiz, bu maskelerde 200 tane üretip devletimize, hastanemize hediye etmektir. Çünkü bildiğiniz üzere gerçekten şu anda piyasada maske bulunmuyor. Bulunsa bile maskelerin fiyatları çok pahalı, onun için böyle bir üretime başladık" ifadelerini kullandı.

Yüksekovalı kardeşler sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yüksekovalı kardeşler sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti Haber
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs yasağına uymayan genç kızın röportajı pahalıya patladı Haber
Koronavirüs yasağına uymayan genç kızın röportajı pahalıya patladı
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haber
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haber
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haber
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
16 yaşındaki çocuğun 'Yardım istiyorum' videosu şaka çıktı
16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Virüs için tarih veren profesöre 'Aşkım' diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken...
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Haluk Levent Serdar Ortaç Nurgül Yeşilçay
Spor Tamer Tuna Rüştü Reçber Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Wuhan Polis Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: Yüksekovalı kardeşler sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 12:54:26. #1.15#
title