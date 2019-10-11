Yüksekova'da 'Amatör Spor Haftası' etkinliği
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi.
11.10.2019 16:50
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi.
İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Dağlıca Kavşağı'nda 500 sporcunun katıldığı koşu, Cengiz Topel Caddesi üzerinde son buldu. Etkinliği yerinde inceleyen Kaymakam Osman Doğramacı, sporcularla sohbet ederek hepsine başarılar diledi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA