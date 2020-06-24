Yüksek gerilim canından ediyordu
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Yüksek gerilim canından ediyordu

- Yüksek gerilim canından ediyordu Kırşehir'de, reklam panosunu değiştirmek isteyen belediye işçisi yüksek gerilim hattına kapıldı.

24.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:02

- Yüksek gerilim canından ediyordu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, reklam panosunu değiştirmek isteyen belediye işçisi yüksek gerilim hattına kapıldı.

Neşet Ertaş Bulvarı Bağbaşı TOKİ konutları kavşağında meydana gelen olayda, Kırşehir Belediyesi personeli Erhan Aydın değiştirmek için çıktığı panoyu söktüğü sırada elinde bulunan çıtanın elektrik tellerine takılması ile akıma kapıldı.

İşçinin iletken görevi görmesiyle yolda bulunan itfaiye aracına geçen elektrik akımı çıkış yolu bulamayınca aracın lastiklerini patlattı.

Olay yerinde bulunan belediye itfaiye personeli, arkadaşının akıma kapılmasıyla birlikte yaşananları şu şekilde anlattı:

"Reklam panosundaki çıtayı söktü, havaya kaldırınca akıma kapıldı. Tellerde yüksek gerilim olduğu için de akıma kapılan arkadaşımız oldu."

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine giderek yaralı personelleri hakkında bilgi aldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan işçi Erhan Aydın, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Mesai arkadaşları ise hastanede Aydın'ı yalnız bırakmadı.

Yüksek gerilim canından ediyordu

Kaynak: İHA

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