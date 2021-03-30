'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu yufkacı Muammer'e kaçan iki eltinin ilginç olayında yeni bir gelişme daha yaşandı. Mehmet Duman'ın 17 yıllık eşi Hamide Duran, Esra Erol'un girişimleri ile İstanbul'a dönme kararı aldı. Karar sonrası yayına bağlanan Hamide Duman, "Çocuklarım ve eşimin yanına geri dönmek istedim. Eltimin Muammer Ay ile ilişkisini bildiğim için korktum. Kaçmaya mecbur kaldım" dedi.

ATV ekranlarından izleyicileri hayrete düşüren konuların işlendiği Esra Erol'un programında, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman ve eltisinin 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıkmıştı. Bunun üzerine programda araştırılmaya başlanan olayda, Mehmet Duman'ın 17 yıllık eşi ve eltisinin gerçekten de Muammer Ay'a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

"İLİŞKİ YAŞAMA SEBEBİM EŞİMDİR"

Birlikte kaçtığı eltisiyle kaldığı evden programa bağlanan Hamide Duran ise canlı yayına bağlanarak, "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir." sözleriyle herkesi şaşkına çevirmişti.

"KAÇMAYA MECBUR KALDIM"

Tüm Türkiye'nin konuştuğu bu ilginç olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Mehmet Duman'ın 17 yıllık eşi Hamide Duran, Esra Erol'un girişimleri ile İstanbul'a dönme kararı aldı. Haftalar sonra ailesinin yüzünü güldüren kararı alan Duran, "Onlarla bir ilgim olmadığı için çocuklarım ve eşimin yanına geri dönmek istedim. Eltimin Muammer Ay ile ilişkisini bildiğim için korktum. Kaçmaya mecbur kaldım" ifadesinde bulundu. Duran'ın annesi ise, "Benim de kızımı bulun, benim kızımı da o adamın elinden kurtarın' dedi. Küçül elti ise 'Gelmez, onlar birbirini seviyor." dedi.