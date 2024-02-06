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Atatürk'ün Balıkesir'e Gelişinin 101. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı. Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen törende, Atatürk'ün trenle Balıkesir'e gelişi canlandırıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin önemine vurgu yaparak, Milli Mücadele'nin mihenk taşlarından biri olan Balıkesir'in, bağımsızlık yolunda Atatürk'ü asla yalnız bırakmayacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Balıkesir Valiliği tarafından hazırlanan ve tarihi gar önünde başlayan kutlamalarda temsili olarak Atatürk'ün trenle Balıkesir'e gelişi canlandırıldı.

Trenden inen bir gazi, tepsi üzerindeki Türk bayrağını üç kez öpüp alnına koyduktan sonra Vali İsmail Ustaoğlu'na teslim etti. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı konuşmada, Balıkesir'in Atatürk'ü misafir etmenin gururunu hep yaşadığını söyledi.

Yılmaz, 6 Şubat 1923'te Atatürk'ü karşılayan Balıkesir halkının, 7 Şubat'ta da Atatürk'ün Zağnos Paşa Camisi'nde yaptığı ve Balıkesir hutbesi olarak bilinen konuşmasını dinleyerek tarihe tanıklık ettiğini kaydetti.

Balıkesir'in Milli Mücadele'deki önemine değinen Yılmaz, "Balıkesir, Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı, milletin bağımsızlığına giden yolda bir mihenk taşıdır. Bağımsızlık yolunda, Atatürk'ü asla yalnız bırakmayan bu şehir, o günkü ruhla vatanına, bayrağına, değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. Ayrıca, bugün asrın felaketi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü. Kaybettiklerimizin acısı halen yüreklerimizde. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Program, saygı yürüyüşünün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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