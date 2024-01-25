Üye Girişi
Haberler

MOD10 Gençlik Orkestrası Turneye Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

MOD10 Gençlik Orkestrası'nın ilk konserini beğenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, verdiği sözü tutarak turne düzenledi. Edremit'te sahne alan gençler, seyircilerin büyük beğenisini kazandı.

MOD10 Gençlik Orkestrası'nın ilk konserini oldukça beğenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, verdiği sözü tutarak turne düzenledi. Bu kapsamda Edremit'te sahne alan gençler, seyircilerin büyük beğenisini kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan MOD10 Gençlik Orkestrası, turneye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk konserini veren MOD10 Gençlik Orkestrası'nın muhteşem performansını çok beğenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençlere verdiği turne sözünü yerine getirdi. Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sanatçısı Umut Ayral'ın şefliğinde Edremitlilere müzik ziyafeti yaşatan 8-18 yaş arasındaki 45 genç yetenek büyük beğeni topladı.

Konserde; "Büklüm Büklüm", Ölünce Sevemezsem Seni", Bir Gün Belki Hayatta", Kınalı Bebek", "Anlamazdın" ve "Seni Unutamam" gibi Türk Pop Müziğinin seçkin şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Büyük beğeni toplayan konser, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına ithafen Norm Ender tarafından yapılan "Parla" şarkısıyla final yaptı. Şarkıya, tüm salon ellerinde Türk Bayraklarıyla ayakta eşlik etti.

Konseri mükemmel bulduğunu dile getiren vatandaşlar; uzun zamandır salonu tıklım tıklım görmediklerini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a gençlere bu imkanı sunmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Orkestrada yer alan çocukların velileri de "Pırlanta gibi evlatlar, büyük emeklerle buraya geldiler. Öncelikle bu imkanları sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok uzun bir çalışma sürecini atlattılar. İyi ki varsınız MOD10 sizleri seviyoruz." ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yücel Yılmaz Edremit Gençlik Sanat Belediye 3.Sayfa Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title