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Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BASKİ Genel Kurulu'nda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kredi çekilmesine rağmen kente yatırım yapılmadığını ifade eden Akın, "Arkadaşlar 6 kez kredi çekmişsiniz 2022'den beri. Ne yaptınız oğlum bu parayı?" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, Büyükşehir Meclis toplantısı sonrası gerçekleşen BASKİ Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"NE YAPTINIZ OĞLUM BU PARAYI?"

AK Parti Grubu'nun suya yapılacak fiyat artışına karşı çıktığı toplantıda Yücel Yılmaz döneminin Büyükşehir ve BASKİ yönetimini sert sözlerle eleştiren Akın, "Arkadaşlar 6 kez kredi çekmişsiniz 2022'den beri. Soruyorum ne yaptınız oğlum bu parayı? Yazık değil mi millete. Altyapı yok, Körfez'de arıtma yok, Türkiye'de birinci sırada olan kayıp kaçak geçmiş dönemin bize bıraktığı ayıptır. Sizler gibi meclis üyelerimizle beraberiz, siz de yardım edeceksiniz birlikte çözeceğiz. Yatırım yapılmazsa çok daha kötü duruma düşeriz" dedi.

"AÇMAZA DÜŞÜLMESİNİN SEBEBİ BU"

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Akın, "2022'de aynı zammı yapmış arkadaşlar. Daha da fazlasını yapmışlar, bir de üstüne 6 kere kredi almışlar, biz bir kere kredi almadık. Açmaza düşülmesinin sebebi bu. Yaptıkları zamlar, yapmadıkları yatırımlar. Bu millete yüzde 15 indirim yaptım diye uykunuz kaçtıysa kaçsın arkadaş. Bütün konuşmalarınız hepsi elimde" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (7)

Zor Hayat:

Onlar yedi sizde yiyeceksiniz sizden sonrakiler de yiyecek millet ezberledi

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isa yatar:

Yemiş olabilirler

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Adem Örnek:

sizden sonrada aynı soruları gelenler soracak muhtemelen ülkenin kaderi bu değişmiyor ki

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A Alkan:

Kendilerine yatırım yapmışlardır, eşine çoluk çocuğuna doğrudur

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VOLKAN POLAT null:

Adam gibi adam Ahmet başkan. Balbucks yaptılar başkanım, millete kahve içiriyorlar.

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Halil Yarbaşı:

Böyle sow yapmak yerine elinde deliller varsa savcılığa suç duyurusunda bulun

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