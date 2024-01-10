Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Dijital Gençlik Merkezi'nde Oyuncu Gençlerle Buluştu

7'den 70'e toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Dijital Gençlik Merkezi (DGM)'de oyuncu gençlerle buluştu. Başkan Orkan, tesisi Balıkesir'e kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a da teşekkür etti.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, toplumun tüm kesimleriyle buluşmalarını sürdürüyor. Göreve başladığı günden buyana sürekli 7'den 70'e, toplumun tüm kesimleriyle buluşarak, talep ve isteklerini dinleyen ve belediye çalışmalarını anlatan Başkan Orkan, son olarak oyuncu gençlerle buluştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Dijital Gençlik Merkezi (DGM)'yi ziyaret eden Başkan Orkan, oyuncu gençlerle buluştu. Başkan Orkan'a ziyaretinde AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka'da eşlik etti.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Ziyaretinde oyuncu genç ve çocukların turnuvalarını izleyen Başkan Orkan, gençlere eşlikte etti. Oyun konsolunda gençlerle oyun oynayan Başkan Orkan, merkezde düzenlenen diğer aktiviteler hakkında da bilgiler aldı. Balıkesir'e böyle bir yatırımı kazandırdığı için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür eden Başkan Orkan, gençlerin ve çocukların önemine vurgu yaptı. Başkan Orkan, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a böyle güzel bir tesisi Balıkesir'e kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz bu tür tesislerde hem e- spor yapabiliyor hem de sosyalleşerek, hoş zamanlar geçiriyor" dedi.

Karesi Belediyesi'nin de gençler ve çocuklar için sportif faaliyetlerini gerçekleştirebileceği semt spor sahaları, halı sahalar ile oyun ve yeşil alanlar kazandırdığını ifade eden Başkan Orkan, özellikle gençlerin teknoloji üretebileceği Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi'nin yakın zamanda hizmete gireceğini hatırlattı. - BALIKESİR