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Vatandaşlar, Yücel Yılmaz'a yürekten sarılıyor

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Yücel Yılmaz'a samimiyetin ve sevginin tarifi yok Yıllardır adım attığı her noktada bir eser, bir hizmet, bir güler yüz bırakan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ilçe ilçe, sokak sokak dolaşarak; şehri birlik, beraberlik ruhu içerisinde ve ortak akıl ile yönetmeye devam edeceklerinin mesajını veriyor.

5 yıl Karesi Belediye Başkanlığı, 5 yıl da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini layıkıyla yerine getiren, Türkiye'yi birçok konuda yurtdışında temsil eden aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığını sürdüren Yücel Yılmaz, şehri karış karış gezerek yaptıklarının üzerine daha da neler katabileceğini anlatıyor. Başkan Yılmaz'a ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı milletvekili Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, AK kadrolar ve Cumhur İttifakı'nın temsilcileri de eşlik ediyor.

Vatandaşlar, Yücel Yılmaz'a yürekten sarılıyor

Başkan Yılmaz'a Yürekten Sevgi

Gittiği her ilçede, her esnafta, her evde, her parkta gönüllere giren Başkan Yılmaz'a vatandaşlardan yürekten sarılıyor. Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile İlçe Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Altıeylül'de Mesut Eray, Bandırma'da Cemal Öztaylan, Edremit'te Muhammed Vurmaz, Gömeç'te Kazım Arslan, Savaştepe'de Ümmet Şamil Zengin, Manyas'ta İbrahim Koman ve AK Parti'nin teşkilatları ile çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmıyorlar.

Vatandaşlar, Yücel Yılmaz'a yürekten sarılıyor

Samimiyetinin ve Sevgisinin Tarifi Yok

Şehri ortak akıl ile yönettiklerinin, birlik ve beraberlik ruhuyla hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Omuz omuza, Balıkesir için gece gündüz çalışmaya hazır ve kararlıyız. Vatandaşlarımızın bize karşı samimiyetinin ve sevgisinin tarifi yok. Özveri, kararlılıkla ve ilk günkü aşk ile yola devam ediyoruz" dedi.

Haberler.com / Senem Zafer - Belediye

Yücel Yılmaz Balıkesir Belediye Haberler

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