Hedef: sıfır iş kazası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın desteği, Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) İş Kazalarını Önleme Bölümlerinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası İSG Konferansı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. "Hedef Sıfır İş Kazası-Odağımız İnsan" temasıyla yapılan konferansın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Biz bir aileyiz ve bütün çalışanlarımız da bu büyük ailenin bir ferdi olduğu için her bir personelimiz bizim için çok değerli. Unutmayalım ki iş sağlığı ve güvenliği hepimizin sorumluluğudur" dedi.

"Hedef Sıfır İş Kazası - Odağımız İnsan" temasıyla düzenlenen Uluslararası İSG Konferansı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Konferansın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) İnşaat İş Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı Prof. Karl-Heinz Noetel, ilçe belediye başkanları ve akademisyenler katıldı.

Çalışanlarımız bize emanet

Konferansın açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyeciliğin beşikten mezara kadar insan hayatı başta olmak üzere bütün canlılara dokunan ve herkes için hizmet üreten bir iş olduğunu kaydetti. Sınırlı kaynaklarla sınırsız talepleri karşılamaya çalıştıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bizler idareci olarak işlerin başındayız ama sahada, direksiyonda, masa başında, şantiyede, dere kenarında veya görev yeri neresiyse orada işini aşkla yapan çalışma arkadaşlarımız var. Çalışma arkadaşlarımızın ruhen ve bedenen iyilik hali içerisinde olmaları, işe geliş ve gidişlerinde bu ruh hali ile hareket etmeleri, hem arkadaşlarımızı hem de bizleri mutlu eder. Onlar bize ailelerinin ve sevenlerinin emanetidir. Bu açıdan; temel hedefi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanları ruhsal ve bedensel açıdan korumak olan iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının en önemli konularından birisidir. Günümüzde bir bilim dalı olarak da kabul gören iş sağlığı ve güvenliği, çalışan sağlığının yanı sıra üretim yöntemlerini, süreçlerini ve verimliliğini de yakından ilgilendirmektedir. Gereken önem verilmediğinde, bu alandaki sorunlar kendini iş kazaları, meslek hastalıkları, yaralanmalar ve ölümler şeklinde göstermektedir maalesef. Büyükşehir Belediyemiz çatısı altındaki bütün birimlerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümünde kurumsal farkındalık ve iş birliklerini artırıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kalite belgelerimizle hem Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hem de BUSKİ olarak Türkiye'de öncü kurumlar arasındayız" dedi.

Gelişime ve öğrenmeye açığız

Bu konuya verdikleri önem çerçevesinde geçtiğimiz yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri olarak sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefiyle taahhütname imzaladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Çalışanlarımızın işe sağlam ve sağlıklı bir şekilde gelmesi ve evine aynı şekilde dönmesi, en önemli gündemimizdir. Başta kurumumuzda, ülkemizde ve dünyada yaşanabilecek kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi için sadece yasal mevzuatlarla sınırlı kalmayıp her türlü gelişime ve öğrenmeye açık olduğumuzu ifade etmek isterim. İlgili ulusal ve uluslararası standartlara uymak hususunda sürekli çaba gösterdiğimizi, kurum içi ve dışı her türlü bilgi ve deneyim paylaşımına açık olduğumuzu, çalışanlarımızın iş süreçlerinin iyileştirilmesine aktif katılımlarını sağladığımızı, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine varmak için sürekli iyileştirmeler yaptığımızı belirtmek isterim. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelere ve uygulamalara bütün birimlerimizle birlikte kayıtsız şartsız destek oluyoruz. Biz bir aileyiz ve bütün çalışanlarımız da bu büyük ailenin bir ferdi olduğu için her bir personelimiz bizim için çok değerli. Unutmayalım ki iş sağlığı ve güvenliği hepimizin sorumluluğudur. 'Bana bir şey olmaz' algısını değiştirmek için birbirimizi uyarmalı ve birbirimize örnek olmalıyız. İnsanlığın temel sorunlarından olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda bugün çözümler üreteceğiz ve çözümleri dinleyeceğiz" diye konuştu.

Tecrübe ucuz bir şey değil

Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, "Atalarımızın söylediği bir şey var: Danışan yanılmaz. Tecrübe kendi başınıza edinebileceğiniz kadar ucuz bir şey değil. Her yerde çok farklı zamanlarda çok farklı işlerde çeşitli iş kazası tecrübeleri oluyor. Bu iş kazası tecrübelerini bugün uluslararası bir platformda değerlendiriyoruz. Konferansın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) İnşaat İş Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı Prof. Karl-Heinz Noetel, 'Hedef sıfır' prensibiyle iş kazaları ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi amacıyla pek çok kurum ve organizasyonla işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Prof. Karl-Heinz Noetel'e günün anısına tarihi İznik surlarından Lefke kapının ipeğe işlenmiş tablosunu hediye etti.

Konferansın ilk oturumu, Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği Madencilik Bölüm Başkanı Helmut Ehnes'in 'Hedef Sıfır' nedir? ve bu hedef doğrultusunda yapılması gerekenlerle ilgili sunumuyla başladı. - BURSA