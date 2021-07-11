Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz kaç yaşında, nereli?
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Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz kaç yaşında, nereli?
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Yücel Yılmaz son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Bir zamanlar Balıkesir Ticaret Odası'nda görev yapan Yücel Yılmaz'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Balıkesir Ticaret Odası'nda iki dönem Meclis Üyeliği, bir dönem ise Meclis Başkanlığı yapan Yücel Yılmaz, görevinden ayrılmış ve Karesi Belediye Başkanı olmuştur. 2014 yılından beri Karesi Belediye Başkanı görevinde bulunan Yücel Yılmaz'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

Yücel Yılmaz, 1975 yılında Almanya'da doğdu.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamlayan Yılmaz, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Balıkesir'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullarda İngilizce öğretmenliği yaptı.

Yılmaz, 8 şehirde yabancı dil eğitimi veren şirketini kurdu.

Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini belediye başkan adaylığı dolayısıyla bıraktı.

Yılmaz, 30 Mart 2014 yerel seçiminde Ak Parti'den Balıkesir, Karesi Belediye Başkanı seçildi.

Yücel Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Belediye Başkan adayı oldu.

YÜCEL YILMAZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yücel Yılmaz 1975 doğumlu olup 46 yaşında ve Almanya doğumludur.

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