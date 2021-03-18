Yücel Artantaş: "Çanakkale zaferi Türk milletinin kahramanlık destanıdır"
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Yücel Artantaş: "Çanakkale zaferi Türk milletinin kahramanlık destanıdır"

18.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:54
Yücel Artantaş:

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, Çanakkale zaferi Türk milletinin kahramanlık destanıdır.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, Çanakkale zaferi Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Bu zafer Emperyalist güçlere indirilmiş bir tokattır" dedi.

Artantaş, Çanakkale Zaferi'nin106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen Çanakkale savaşının tazeliğinden hiçbir şey kaybetmediğini belirten Artantaş, "Bu zaferin önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Dün olduğu gibi bugün de Emperyalist devletler ülkemiz üzerinde oyunlar oynamaya savaşla alamadıkları topraklarımızı bölmeye çalışıyorlar" dedi.

Çanakkale'nin geçilmezliğini kazanılan zaferle bütün dünyaya ilan edildiğini, 253 bin şehit verildiğini belirten Artantaş, "Tarihimizi çok iyi bilmek zorundayız. Tarihini bilmeyen ve tarihten ders almayan milletler geleceğe güvenle bakamazlar. Bu gerçeği bütün Türk milleti bilmeli, Çanakkale savaşları ölümü göze alan bir milletin, yenilmeyeceğini ortaya koymuştur" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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