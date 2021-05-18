YTB Başkanı Eren Filistinli bursiyerlerle bir araya geldi
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YTB Başkanı Eren Filistinli bursiyerlerle bir araya geldi

YTB Başkanı Eren Filistinli bursiyerlerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunulan "Türkiye Bursları" programı kapsamında Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunulan "Türkiye Bursları" programı kapsamında Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

Eren, Türkiye Burslarıyla Ankara'da okuyan Filistinli öğrencilerle YTB Hamamönü Ofisi'nde buluştu.

Burada öğrencilere hitap eden Eren, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonrası Filistinlilerin günlük yaşamlarında da ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek "Bu mesele hakikaten sadece savaştan savaşa hatırlanacak bir mesele değil, sürekli gündemde tutulması gereken bir meseledir." dedi.

Eren, 2020'de burs kazananların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini ve bu hakkı kazanan öğrencileri haziranda Türkiye'ye getirip eğitim vermek istediklerini aktararak YTB'nin Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunulan "Türkiye Bursları" programı kapsamında Filistinli öğrenci sayısını da artırmayı planladığını söyledi.

Türkiye'nin Filistin davasına desteklerinin her alanda süreceğini kaydeden Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok ülke lideriyle görüştüğünü, uluslararası camiayı harekete geçirmeye çalıştığını anlattı.

Eren, İsrail'in saldırılarının daha çok anlatılması gerektiğini kaydederek Filistin davası için yapacakları çalışmalarda öğrencileri destekleyeceklerini kaydetti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi doktora öğrencisi Muhammed Yusuf, Filistinli olduğunu ama Suriye'de doğduğunu ve büyüdüğünü kaydederek "Filistin'i hiç görmedim, çocukluğumdan beri en büyük hayalim ülkemi görmek, orada bulunmak, orada yaşamak, bir saniye bile olsa Mescid-i Aksa'da bulunmak. Size bir şey göstermek istiyorum, bu kavanozun içinde yer alan toprak sizin için belki normal bir topraktır, ama benim için altından daha değerli bir toprak. Kız kardeşim Hollanda vatandaşı olduktan sonra Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Bu toprak bana ondan geldi. Bu toprak Mescid-i Aksa'nın toprağı, bu ise Filistin tişörtü, annem kendi elleriyle dikti benim için, nereye gidersem onu yanımda taşıyorum. İnşallah çocuklarıma vereceğim." dedi.

Öğrenciler, Filistin konusunda verdiği mücadele için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

YTB Başkanı Eren Filistinli bursiyerlerle bir araya geldi
YTB Başkanı Eren Filistinli bursiyerlerle bir araya geldi
YTB Başkanı Eren Filistinli bursiyerlerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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