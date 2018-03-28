Yozgat Valisi ve Oran Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yurtnaç Açıklaması

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Yozgat Valisi ve ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yurtnaç, "Başarılı projelere 27 milyon TL kaynağın aktarılması öngörülmektedir" dedi.

ORAN Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri'de gerçekleştirildi. ORAN Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Yozgat Valisi ve ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yurtnaç, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi katıldı.

Toplantıda konuşan Yozgat Valisi ve ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yurtnaç, proje başvurularının 23 Mart'ta bittiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Mali Destekler Programları kapsamında proje başvuruları 23 Mart itibariyle sona ermiştir. 'Endüstriyel gelişim ve verimlilik', 'Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi' ve 'Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları' başlıkları altında gerçekleşen başvurular neticesinde ajansa toplam 202 proje başvurusu teslim edilmiştir. 2017 yılında mali destekler programları kapsamında ajansa sunulan toplam 202 proje başvurusu program bazında, KOBİ'lerin başvuru sahibi olduğu endüstriyel gelişim ve verimlilik mali destek programı kapsamında 94, kar amacı gütmeyen kurumların başvuru sahibi olduğu kentsel ve sosyal alt yapının iyileştirilmesi mali destek programı kapsamında 32 proje şeklinde gerçekleşmiştir. Değerlendirme süreci sonunda başarılı proje listesinde yer alacak projelere toplam 27 milyon TL'lik bir kaynağın aktarılması öngörülmektedir. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı Mali Destek Programlarına ilgi göstererek proje başvurusunda bulunan kurum, kuruluş ve işletmelere teşekkür eder, bölgemiz için hayırlı olmasını dileriz." - KAYSERİ