YOZGAT'TA YAŞLI VE HASTALARIN İHTİYAÇLARINI MOTORİZE EKİPLER KARŞILIYOR
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YOZGAT'TA YAŞLI VE HASTALARIN İHTİYAÇLARINI MOTORİZE EKİPLER KARŞILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YOZGAT Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönüllülerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde motorize ekip oluşturdu.

YOZGAT Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönüllülerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde motorize ekip oluşturdu.

Yozgat'ta tam kapanma kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı ve hastaların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdikleri ihtiyaçları motorize ekipler tarafından karşılanmaya başlandı. Özellikle market alışverişleri ve ilaçları biten hasta ve yaşlıların talepleri hızlı bir şekilde yerine getirildi. Bildirilen ihtiyaç listeleri motorize ekiplere aktarıldıktan sonra, ekip üyeleri de vatandaşların market, ilaç gibi ihtiyaçlarını giderdi.

Astım ilacı bittiği için motorize ekipten yardım isteyen Osman Koç, kısıtlamadan dolayı dışarı çıkamadığını belirterek, "112'yi aradım ilaçlarımı istedim. İlaçlarımı eczaneden alıp getirdiler. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

YOZGAT'TA YAŞLI VE HASTALARIN İHTİYAÇLARINI MOTORİZE EKİPLER KARŞILIYOR
YOZGAT'TA YAŞLI VE HASTALARIN İHTİYAÇLARINI MOTORİZE EKİPLER KARŞILIYOR
YOZGAT'TA YAŞLI VE HASTALARIN İHTİYAÇLARINI MOTORİZE EKİPLER KARŞILIYOR
YOZGAT'TA YAŞLI VE HASTALARIN İHTİYAÇLARINI MOTORİZE EKİPLER KARŞILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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