Kovid-19 tedavisi gören gurbetçi çift, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor
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Kovid-19 tedavisi gören gurbetçi çift, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor

Kovid-19 tedavisi gören gurbetçi çift, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören gurbetçi çift, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yozgat'ta hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören gurbetçi çift, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Fransa'dan yaklaşık 2 ay önce memleketleri Saraykent ilçesine gelen Bekir ve Nurgül Köse çifti, düğün yoğunluğundan dolayı aşıyı yaptırmayı ihmal edince, 21 yaşındaki kızlarıyla birlikte Kovid-19'a yakalandı.

Hastalığı atlatamayan çift, Yozgat Şehir Hastanesi pandemi sevisine yatırılarak, tedavi altına alındı.

Hastanede eşiyle 10 gündür tedavisi süren Bekir Köse (52), AA muhabirine, hastalığı zor atlattıklarını belirterek, "Keşke zamanında aşımızı yaptırsaydık, bu acıları çekmezdik." dedi.

"Aşımızı Türkiye'de yaptırırız diye Fransa'da olmadık." diyen Köse, memlekete gelince de yakınlarının düğünlerinden dolayı aşı yaptırmaya zaman bulamadıklarını söyledi.

Köse, fırsat varken herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir daha bu sağlığımızı bulamayabiliriz. Sağlıklıyken her şey çok güzel oluyor. Dert girdikten sonra biraz zor çıkıyor, onun için bu acıları çekmeden herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Hastaneden çıkar çıkmaz, doktorumuz ne zaman uygun görürse, aşımı yaptıracağım. Zor nefes alıyordum, çok öksürüğüm vardı, sabahlara kadar uyuyamıyordum. Öksürürken adeta kemiklerim sökülüyordu. Sağlık ekiplerinden Allah razı olsun, çok ilgilendiler, bizi sağlığımıza kavuşturmak için her şeyi yaptılar."

"Biz pişman olduk, o kadar sıkıntı çektik, siz çekmeyin, aşınızı olun"

Nurgül Köse de aşının çok önemli olduğunu, hastalandıktan sonra anladığını belirtti.

Herkesi aşı olmaya davet eden Köse, şöyle konuştu:

"Aşı yaptırmadığım için çok pişmanım. Lütfen kimse aşısız kalmasın, aşı çok önemliymiş çünkü. 21 yaşındaki kızım da bizimle birlikte hastalandı. O da çok zor atlattı, biz de çok zor atlattık. Damadım 3 defa aşı olduğu için ona hiçbir şey olmadı. Aşı gerçekten çok nemli, çocuklarıma kavuşamayacağım, onların kokusunu alamayacağım diye çok korktum. Lütfen herkes aşısını yaptırsın, biz pişman olduk, o kadar sıkıntı çektik, siz çekmeyin, aşınızı olun."

Köse, vakit bulamadıkları için aşı yaptıramadıklarını ancak bunun ihmale gelmeyeceğini anladıklarını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Devletimizin imkanları var, herkes aşısını yaptırsın. 'Gencim bana bir şey olmaz' diye düşünmeyin, herkese oluyor. Lütfen aşınızı yaptırın, bizim düştüğümüz hallere düşmeyin. Çok zorluklar yaşadım, ayağa kalkamıyordum, kemiklerim o kadar çok ağrıyordu ki ben bu zamana kadar böyle bir ağrı görmedim. Bizim ailede yaklaşık 15 kişi Kovid-19 oldu. Herkes aşı olduğu için hafif atlattı, hastaneye gelmediler. Sadece eşim, kızım ve ben aşısız olduğumuz için çok zor atlattık. 22-23 gündür çekiyoruz. Herkes aşısını yaptırsın ihmal etmesin."

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan ise vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kozan, hastalıktan korunmada en büyük silahın aşı olduğuna dikkati çekerek, bu konuda hassas olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kovid-19 tedavisi gören gurbetçi çift, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor
Kovid-19 tedavisi gören gurbetçi çift, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor
Kovid-19 tedavisi gören gurbetçi çift, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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