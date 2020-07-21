Yozgat'ta kazanlar bulgur için kaynıyor
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Yozgat'ta kazanlar bulgur için kaynıyor

Yozgat'ta kazanlar bulgur için kaynıyor Yozgat'ta buğday hasadının ardından bulgur kaynatma telaşı başladı.

21.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:05

Yozgat'ta kazanlar bulgur için kaynıyor

YOZGAT - Yozgat'ta buğday hasadının ardından bulgur kaynatma telaşı başladı. Kırsal kesimlerde oldukça yaygın olan bulgur kaynatma işlemi, kurulan büyük ocaklarda büyük kazanların yerleştirilmesiyle yapılıyor.

Yozgat'ta buğday hasadından sonra köylerde hummalı bir çalışma başladı. Yozgat ve köylerinde vatandaşlar, dev kazanlarda büyük bir emekle buğday kaynatarak kış aylarına hazırlık yapıyor. Tarladan hububat hasadının toplanmasıyla kaynamaya başlayan buğdaylardan bulgur elde ediliyor.

Hasat yapılan buğdayların yıkanmasının ardından kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra yerlere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor. Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kırsal kesimde oldukça yaygın olan ve geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen bulgur kaynatma işlemi vatandaşlar arasında birlik ve beraberliği de sağlıyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Arpaç Köyü Kahyalı Mezrasında her yıl bulgur kaynattıklarını söyleyen Nurcan Çetiner, "Buğdaylarımız tarladan geliyor. Bir gün önce yıkıyoruz ertesi gün sabah kaynatmaya başlıyoruz. Akşama kadar sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Pişince kurumaya bırakıyoruz ve değirmenlere çektirmeye gönderiyoruz. Köy bulgurlarımız böyle oluyor. Her yıl köylerde geleneksel olarak yapılıyor. Her köy böyle kaynatıyor. Bulgur kaynatmak çok zor oluyor" dedi.

Bulgur kaynatmanın zahmetli olduğunu söyleyen Sevim Çetiner de, "Bulgurumuz tarladan biçiliyor, patoslanıyor, torbalara doldurup eve getiriyoruz. Çeşmenin başına gidiyoruz güzelce yıkıyoruz. Yıkanınca torbalara koyup getiriyoruz ertesi gün kazanlarımız kuruluyor. Buğdayları kazanlara aktarıyoruz, hedik haline geliyor. 3 gün de çadır ve hasırlarda kuruyor. Çok zahmetli oluyor. Yemesi güzel ama yapması çok zahmetli" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta kazanlar bulgur için kaynıyor

Kaynak: İHA

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