Yozgat Gelingüllü Barajı'nda Çekilen Suyun Altından Köy Çıktı

Yozgat'ta sulama amaçlı olarak tesis edilip, 1994 yılında hizmete sunulan Gelingüllü Barajı altında kalan Esenli Köyü'nün kalıntıları, suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı.



Bundan 23 yıl önce yapımı tamamlanan Gelingüllü Sulama Barajı'nda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte, baraj suları altında kalan yerleşim alanı, yüksek kesimlere taşındı. Su toplama havzası içerisinde kalan köyün eski yerleşim yeri, aşırı solumaya bağlı olarak barajın su seviyesinin düşmesiyle birlikte yeniden ortaya çıktı. Eski yerleşim alanındaki bazı binalar da su yüzeyinde göründü. Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan köyün eski ve yeni camileri, ortaokul binası gibi devlet yapılarının onca yıl geçmesine rağmen, suyun altında ayakta durabildiği görüldü.



SULAR ÇEKİLİNCE ANILARIMIZI TAZELİYORUZ



Köy kalıntılarının ortaya çıkmasıyla birlikte köy sakinleri anılarını tazeledi. Köyde balıkçılık yapan İsmail Zakir Özenç, Şurası bizim eski ve yeni camilerimiz. Okuduğumuz ortaokulumuzun duvarları olduğu gibi duruyor. Sular çekilince anılarımızı tazeliyoruz. Aslında suların çekilmesini de istemiyoruz, ama elimizden bir şey gelmiyor. Özellikle Şefaatli ve Yerköy bölgesinde sulamada kullanılan baraj suyunun hiç kesilmeyecek gibi kullanılması sorun yaratıyor. Tarlanın ihtiyacından fazla suyu açıp, gidiyorlar, sonra da 'susuz kaldık, tarla kurudu' diye isyan ediyorlar. Suyu tasarruflu kullanmaları gerekir dedi.



Suların çekilmesiyle birlikte her gün gölet kenarına gelip, köyden geriye kalan kalıntıları izlediğini belirten Ali Koç ise, Bakıyorum, anılarım gözümün önüne geliyor, iç çekiyorum. Köyümüz büyük bir köy. Geriye kalan okul-cami gibi binalar var. Ötesi yok olmuş durumda diye konuştu.