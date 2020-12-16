Youtube Türkiye ofisi nerede açılacak? Youtube Türkiye temsiclisi kimdir, temsilciliği nerede?
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Youtube Türkiye ofisi nerede açılacak? Youtube Türkiye temsiclisi kimdir, temsilciliği nerede?

16.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:44
Youtube Türkiye ofisi nerede açılacak? Youtube Türkiye temsiclisi kimdir, temsilciliği nerede?

Dünyanın en büyük video platformu olan Youtube, Türkiye'den aldığı cezalar sonrası Türkiye'de temsilcilik açmaya karar verdi. Peki, Youtube Türkiye ofisi nerede açılacak? Youtube Türkiye temsiclisi kimdir, temsilciliği nerede?

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu TouTube, Türkiye'de temsilcilik açacağını belirtti. Türkiye'nin yeni sosyal medya yasasıyla günlük 1 milyondan fazla ziyaretçisi olan sosyal ağlara Türkiye'de ofis açma veya temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti. Bu yasaya uymadığı için iki kere para cezasına çarptırılan YouTube, reklam alma ve verme faaliyetlerinin de yasaklanmasına az bir süre kala Türkiye'de ofis açacağını duyurdu.

YOUTUBE TÜRKİYE OFİSİ NEREDE AÇILACAK?

Bugün internet sitesinden bir açıklama yapan şirket, "YouTube faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasa ve kurallara saygı gösterir fakat aynı zamanda ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve şeffaflığa bağlıdır" dedi.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'e ait olan YouTube, Türkiye'de yasal bir yapı kuracak olmalarının Türk hükümetinden gelecek içerik kaldırma taleplerine yaklaşımlarını değiştirmeyeceğini belirtti ve kullanıcı verilerine yönelik politikalarında bir değişikliğe gitmeyeceklerini duyurdu.

Bu yaz çıkan ve Ekim başı yürürlüğe giren yasa "Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alır" ifadelerini içeriyordu.

YouTube Türk kullanıcıların verilerini Türkiye'ye taşımazsa yasayı çiğnemeye devam edecek.

Fakat yeni yasada Türkiye'de temsilci bildirmeme gibi bazı uygulamalara yönelik cezalar belirlenmiş olsa da verileri Türkiye'de barındırmama için herhangi bir yaptırım öngörülmüyor.

Türkiye'de de geniş bir kitleye sahip olan Youtube'un ofisini nerede açacağı henüz bilinmiyor.

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