Yörük çadırına konuk oldular
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Yörük çadırına konuk oldular

Yörük çadırına konuk oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Eğriova Yaylası'na Manisa'dan hayvancılık için gelen yörükleri Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Eğriova Yaylası'na Manisa'dan hayvancılık için gelen yörükleri Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan, İl Genel Meclis üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk ile Oğuzlar Orman İşletme Şefliği yetkililerinin de katılımıyla Saraycık Köyü'nü ziyaret ettik Manisa'dan gelen yörük vatandaşımızın misafiri olduk ve bir süre sohbet ettik. Karadeniz'in yaylalarını andıran eşsiz güzellikteki Eğriova Yaylası'nı ve ormanları inceledik. Bölgede yürütülen hizmetler ve doğa koruma çalışmaları hakkında Saraycık Köyü Muhtarı Yunus Keman ve Oğuzlar Orman İşletme Şefi Şerif Çam'dan bilgi aldık" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Yörük çadırına konuk oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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